Политолог: в ФБК, чтобы насолить власти, пошли на госизмену

Вчера стало известно, что сотрудники ФБК* просят американского президента ввести новые санкции против России.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью "Правде.Ру" оценил этот шаг так называемой оппозиции, как враждебное с политической точки зрения действие, направленное на нанесение ущерба, вреда Российской Федерации.

По его словам, в этом смысле можно расценить "письмо Байдену", о котором рассказал лично исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, как государственную измену.

— Насколько я понимаю, Фонд борьбы с коррупцией, его создатели и руководители являются гражданами Российской Федерации. Фактически речь идёт о том, что это действия коллаборационистов.

Так это можно расценивать, если мы говорим в категориях какого-то противостояния. То есть речь о том, что на протяжении многих лет Соединённые Штаты проводят санкционную политику, направленную против России. Любые санкции — это ущерб России, её интересам.

Если речь идёт о персональных санкциях — это ущерб интересам конкретных российских граждан, которых страна обязана защищать.

Если — о так называемых секторальных санкциях в отношении конкретных предприятий и даже секторов экономики (так, в частности, у нас достаточно большое количество предприятий топливно-энергетического комплекса и банковской сферы уже попали под ограничения), это санкции, которые бьют по всей стране, по всем гражданам. То есть наносят ущерб интересам всей страны, её экономике.

Люди, которые совершают подобные действия — требуют новых санкционных пакетов, в данном случае, конечно, совершают преступление против российского народа. То есть, госизмену.

Но нужно дождаться правовой оценки. Виновность у нас в стране определяет только суд.

К слову, недавно стал известен один из наиболее вероятных "щедрых" источников финансирования ФБК. Об этом подробнее — здесь.

*имеет статус иноагента