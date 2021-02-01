Отгадку появления финансов у ФБК* "слил" Ашурков. Нечаянно

Происхождение денег на организацию и работу ФБК*, похоже, нашли журналисты RT. По версии издания, одним из спонсоров ещё в начале 2010-х годов была британская МИ-6.

Запись, продемонстрированная в эфире ТК, как утверждает RT, якобы была снята Федеральной службой безопасности в 2012 году. На ней — встреча исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником Британского посольства в Москве Уильямом Томасом Фордом, в то время — вторым секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в России .

К слову, ФСБ подозревала, что последний — агент МИ-6, работающий под дипломатическим прикрытием.

Ашурков там просит денег на оппозиционную работу — буквально миллионов 10-20 долларов в год, больше не нужно:

"Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь $10-20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги".

Ашурков обозначил деятельность организации как "массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой и разъяснение им, что мы разумные люди и не собираемся все сносить и отбирать у них активы."

В дополнение к объяснению финансовых потребностей ФБК*, Ашурков сказал, что он может использовать информацию, предоставленную британским правительством, в частности Управлением по борьбе с серьезными мошенничествами, для своих разоблачений.

К слову, напомним, именно Ашурков сегодня открыто обращается к президенту США с просьбой "вмешаться в события в России и навести порядок". Об этом подробнее - здесь.

*имеет статус иноагента