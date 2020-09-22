Зачем толерантная Европа объявила войну умершим учёным?

В Норвегии требуют признать расистом ботаника Карла фон Линнея за его "разделение людей на белых, черных, красных и жёлтых".

Что это за проявление толерантности — воевать с покойниками? Неужели заслуги перед человечеством (в данном случае в науке) ничего не значат? Или науку тоже будут перекраивать?

Не дойдем ли мы так и до каменных топоров и наскальной живописи?

Об этом — в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" порассуждал кандидат фармацевтических наук, биолог Евгений Абизов, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ,

— Вообще, градация по цвету кожи была еще задолго до эпохи, в которой жил Карл Линней. С другой стороны, расизм — это епархия социологии.

Линней, насколько я знаю, тяготел к систематике растительного и животного мира, то есть к естественным наукам.

Та истерия, которая сейчас происходит в мире по поводу расизма, различных других форм экстремизма, религиозного фундаментализма и прочего — это все надо искать не в биологии, а в области политологии, поскольку здесь есть некий интерес определенных групп, которые и инициируют подобные вопросы, разжигают дискуссии в обществе и стремятся к дестабилизации мировой безопасности.

Неужели люди так легко поддались на подобного рода идеи?

Стремление человечества к постановке штампов — это один из способов борьбы с истиной.

В системе национальной безопасности всегда стоял вопрос, как сокрыть сведения либо опровергнуть реальную информацию, подменив ее фейком. Это очень сложный механизм, вопрос, поскольку есть такое выражение в классическом русском языке, в пословице: что написано пером, не вырубить топором.

Да, что сказано в эфир средств массовой информации, то в электронных, печатных носителях каким-то образом фиксируется.

Ну а как похоронить материал — есть отличный способ: информационная гарбалогия — то есть похоронить в информационном мусоре, в потоке информации, либо высмеять.

Это я цитирую учебник по национальной безопасности.

Что касается второго момента по поводу легковерности общества и человечества в целом, и психологической устойчивости, это показала последняя так называемая пандемия COVID-19, когда возникла гипертрофированная истерия по поводу этого вируса. Эта история, в конечном итоге, продемонстрировала, что человечество даже в так называемых развитых странах мира абсолютно не готово к более серьезным вирусным заболеваниям и заболеваниям другого генеза.

Карла фон Линнея жаль…

- В нашей истории аналогом был Трифон Данилович Лысенко. Против него после окончания эпохи Сталина была очень мощная травля, которая не завершилась до сих пор. Пик ее пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х. ему приписывалось, что он каким-то образом кого-то подсидел, подставил — целая куча эпитетов.

Также по поводу нашего известного ученого Николая Ивановича Вавилова.

На самом деле это, мягко говоря, фейк. Исторические документы содержат в себе иную информацию.

Тем не менее, то, что я вам говорил по поводу высмеивания и информационного мусора, здесь как раз сделали свое дело. Эти старые методы работы с информацией активно применяются до сих пор и будут применяться в ближайших локальных, а даже глобальных конфликтах.

Британский музей естественной истории в настоящее время рассматривает возможность изъятия экспонатов Чарльза Дарвина и других коллекций, которые могут считаться "проблематичными" в эпоху протестов "Черных жизней"…

- То, что пытаются изъять и засекретить, говорит о том, что ведется серьезная работа по десайентификации информационного пространства, то есть, как вы правильно сказали, чтобы вернуться к каменному веку.

Для этого надо сначала поработать с литературой в плане ее изъятия из оборота. В истории это уже было: костры 1930-х годов в Германии, костры Инквизиции, на которых сжигалась неудобная определенным кругам литература.

Мы сейчас проживаем новый виток темной истории. Да, как-то приписывали одной из цариц России выражение, что, дескать, пьяным народом легче управлять. Возможно, это так. Возможно, нет. Тут я на уровне дилетанта могу сказать, поскольку я не историк. Тем не менее, это все можно перевернуть в том плане, что невежественным, необразованным народом, естественно, управлять легче.

Будем надеяться, что истина победит, хотя практика показывает обратное.