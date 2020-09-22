Зачем толерантная Европа объявила войну умершим учёным?

В Норвегии требуют признать расистом ботаника Карла фон Линнея за его "разделение людей на белых, черных, красных и жёлтых".
Что это за проявление толерантности — воевать с покойниками? Неужели заслуги перед человечеством (в данном случае в науке) ничего не значат? Или науку тоже будут перекраивать?
Не дойдем ли мы так и до каменных топоров и наскальной живописи?
Об этом — в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" порассуждал кандидат фармацевтических наук, биолог Евгений Абизов, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ,
— Вообще, градация по цвету кожи была еще задолго до эпохи, в которой жил Карл Линней. С другой стороны, расизм — это епархия социологии.
Линней, насколько я знаю, тяготел к систематике растительного и животного мира, то есть к естественным наукам.
Неужели люди так легко поддались на подобного рода идеи?
Стремление человечества к постановке штампов — это один из способов борьбы с истиной.
В системе национальной безопасности всегда стоял вопрос, как сокрыть сведения либо опровергнуть реальную информацию, подменив ее фейком. Это очень сложный механизм, вопрос, поскольку есть такое выражение в классическом русском языке, в пословице: что написано пером, не вырубить топором.
Да, что сказано в эфир средств массовой информации, то в электронных, печатных носителях каким-то образом фиксируется.
Это я цитирую учебник по национальной безопасности.
Что касается второго момента по поводу легковерности общества и человечества в целом, и психологической устойчивости, это показала последняя так называемая пандемия COVID-19, когда возникла гипертрофированная истерия по поводу этого вируса. Эта история, в конечном итоге, продемонстрировала, что человечество даже в так называемых развитых странах мира абсолютно не готово к более серьезным вирусным заболеваниям и заболеваниям другого генеза.
Карла фон Линнея жаль…
- В нашей истории аналогом был Трифон Данилович Лысенко. Против него после окончания эпохи Сталина была очень мощная травля, которая не завершилась до сих пор. Пик ее пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х. ему приписывалось, что он каким-то образом кого-то подсидел, подставил — целая куча эпитетов.
Также по поводу нашего известного ученого Николая Ивановича Вавилова.
На самом деле это, мягко говоря, фейк. Исторические документы содержат в себе иную информацию.
Тем не менее, то, что я вам говорил по поводу высмеивания и информационного мусора, здесь как раз сделали свое дело. Эти старые методы работы с информацией активно применяются до сих пор и будут применяться в ближайших локальных, а даже глобальных конфликтах.
Британский музей естественной истории в настоящее время рассматривает возможность изъятия экспонатов Чарльза Дарвина и других коллекций, которые могут считаться "проблематичными" в эпоху протестов "Черных жизней"…
- То, что пытаются изъять и засекретить, говорит о том, что ведется серьезная работа по десайентификации информационного пространства, то есть, как вы правильно сказали, чтобы вернуться к каменному веку.
Для этого надо сначала поработать с литературой в плане ее изъятия из оборота. В истории это уже было: костры 1930-х годов в Германии, костры Инквизиции, на которых сжигалась неудобная определенным кругам литература.
Мы сейчас проживаем новый виток темной истории. Да, как-то приписывали одной из цариц России выражение, что, дескать, пьяным народом легче управлять. Возможно, это так. Возможно, нет. Тут я на уровне дилетанта могу сказать, поскольку я не историк. Тем не менее, это все можно перевернуть в том плане, что невежественным, необразованным народом, естественно, управлять легче.
Будем надеяться, что истина победит, хотя практика показывает обратное.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.