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Навальный - винтик в геополитической игре и с ним всё туманно

Из германской клиники Шарите приходят сообщения, что Алексей Навальный бодр и — как утверждает NYT - хочет вернуться в Россию. Но при этом не хочет, чтобы Россия участвовала в расследовании приключившейся с ним напасти.

Навальный - винтик в геополитической игре и с ним всё туманно

Политолог — американист Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, уверен, что не всё в этой истории так, как преподносят её общественности:

На сегодня понятно только, что Запад использует Навального в качестве инструмента давления на Россию. Этакого информационного инструмента.

Есть по сути, три момента, которые связывают Навального с - вполне возможно — будущими санкциями в отношении России:

  • сам Навальный,
  • будущее "Северного потока",
  • события в Белоруссии.

Три этих события невозможно друг от друга отделить.

Что Вы имеете в виду?

Если Западу удастся сменить режим в Белоруссии, привести своего прозападного политика, тогда Соединенные Штаты смогут реализовать свой масштабный геополитический проект по изоляции России от Балтики до Черного моря — неким санитарным кордоном, который бы изолировал именно Россию от Европы и — в первую очередь — от Германии.

Для того, чтобы предотвратить санитарный кордон сейчас два момента, которые мешают его установлению:

  1. Беларусь,
  2. реализуемое Россией строительство "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, который будет этот санитарный кордон преодолевать, давая прямой выход на Германию.

И Соединенные Штаты хотят сейчас одним выстрелом убить двух зайцев:

  • С одной стороны, они сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы саботировать строительство "Северного потока" для того, чтобы ударить по Германии и усилить контроль над Европой, взяв немцев, а значит и Европу, в экономические тиски.
  • С другой стороны, они хотят как раз попытаться заодно дожать Беларусь.

Понятно, что все события с Навальным связывают как раз с "Северным потоком". Из так называемого оппозиционера пытаются сделать сакральную жертву режима для того, чтобы обосновать дальнейшие свободные санкции. Ничего нового.

Из нас лепят империю зла. Рейгану в своё время удалось, теперь хотят успех повторить.

Но надо понимать, что здесь вполне конкретные геополитические цели. Здесь геополитику невозможно не заметить.

Вот в этом проекте санитарного кордона и очередной попытке саботажа "Северного потока-2" прямо видны уши, никак их не обойти.

  • А Навальный — это всего лишь инструмент для обоснований возможного давления.

Как они там будут разыгрывать дальше? Понятно, что для Берлина "Северный поток-2" — это попытка усилить свою политическую субъектность. Представьте себе, что если не будет "Северного потока-2", тогда Германия будет зажата в экономических американских тисках:

  • с одной стороны, она будет получать дорогущий сжиженный газ из Америки,
  • с другой стороны, она будет получать углеводороды с Ближнего Востока, который контролируется союзниками Соединенных Штатов — той же Саудовской Аравией.

Вентиль можно легко перекрыть в этом случае. И строительство "Северного потока" — это как раз повышение политической субъектности Германии. Так что здесь сплошная геополитика.

И Навальный -что бы там сейчас про него не вещали — подвернувшийся под руку инструмент.

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