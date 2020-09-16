Навальный - винтик в геополитической игре и с ним всё туманно

Из германской клиники Шарите приходят сообщения, что Алексей Навальный бодр и — как утверждает NYT - хочет вернуться в Россию. Но при этом не хочет, чтобы Россия участвовала в расследовании приключившейся с ним напасти.
Политолог — американист Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, уверен, что не всё в этой истории так, как преподносят её общественности:
На сегодня понятно только, что Запад использует Навального в качестве инструмента давления на Россию. Этакого информационного инструмента.
Есть по сути, три момента, которые связывают Навального с - вполне возможно — будущими санкциями в отношении России:
Три этих события невозможно друг от друга отделить.
Что Вы имеете в виду?
Если Западу удастся сменить режим в Белоруссии, привести своего прозападного политика, тогда Соединенные Штаты смогут реализовать свой масштабный геополитический проект по изоляции России от Балтики до Черного моря — неким санитарным кордоном, который бы изолировал именно Россию от Европы и — в первую очередь — от Германии.
Для того, чтобы предотвратить санитарный кордон сейчас два момента, которые мешают его установлению:
И Соединенные Штаты хотят сейчас одним выстрелом убить двух зайцев:
Понятно, что все события с Навальным связывают как раз с "Северным потоком". Из так называемого оппозиционера пытаются сделать сакральную жертву режима для того, чтобы обосновать дальнейшие свободные санкции. Ничего нового.
Из нас лепят империю зла. Рейгану в своё время удалось, теперь хотят успех повторить.
Но надо понимать, что здесь вполне конкретные геополитические цели. Здесь геополитику невозможно не заметить.
Вот в этом проекте санитарного кордона и очередной попытке саботажа "Северного потока-2" прямо видны уши, никак их не обойти.
Как они там будут разыгрывать дальше? Понятно, что для Берлина "Северный поток-2" — это попытка усилить свою политическую субъектность. Представьте себе, что если не будет "Северного потока-2", тогда Германия будет зажата в экономических американских тисках:
Вентиль можно легко перекрыть в этом случае. И строительство "Северного потока" — это как раз повышение политической субъектности Германии. Так что здесь сплошная геополитика.
И Навальный -что бы там сейчас про него не вещали — подвернувшийся под руку инструмент.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.