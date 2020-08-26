Политолог: Тихановская дезертировала и теперь она просто блогер на Ютуб

В одном из видеообращений к "белорусскому народу" Светлана Тихановская вдруг начала проводить исторические параллели и чуть ли не назвала себя продолжателем дела Катуся Калиновского.

Зачем ей понадобился переход на исторические параллели? Тем более, на такие неоднозначные, ведь восстание, которым руководил Калиновский, народ не поддержал. А его самого повесили…

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с политологом и публицистом Арменом Гаспаряном.

Это уже открытый призыв к революции? А сама Тихановская тянет на национального героя? Именно поэтому сидит в Литве — современный вариант подполья? Как Вам это видится?

Я это оцениваю как заведомо демонстративную глупость.

Первое. Она по своей роли не годится ни в какие вожди. Вождь не может быть косноязычным и говорить по бумажке. Тем более уже вождь революционного движения. Когда вождь революционного движения читает по телесуфлеру, это уже патология.

Второй момент, к какой революции она может вообще в принципе призывать, если там все заканчивается? Если даже многие стачечные комитеты уже сказали:

"Знаете, ребята, идите вы лесом с вашими революционными идеями, мы в этом участвовать не будем".

И об этом уже достаточно открыто все говорят.

Третий момент. Я, конечно, понимаю, что она встречалась с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов, но даже он вместе с самим госсекретарем, вместе с Трампом не способен раскачать ее рейтинг.

Тихановская сделала главную ошибку — она уехала, она дезертировала.

Оттого, что она там будет кого-то призывать на YouTube, ничего принципиально не меняется. Произошел недопустимый эпизод. Она обязана была оставаться, если она собиралась заниматься революцией. Как только она покинула поле действия, на этом все и заканчивается. Теперь госпожа Тихановская становится, как и ее муж, видеоблогером на YouTube, но поезд для нее уже ушел, потому что заниматься всем этим надо не в Литве, а в Белоруссии. Это во-первых.

Во-вторых, ты можешь упоминать как угодно национальных героев, причем не только своих, но и всех чужих, но они не способны накачать твой авторитет. А здесь ситуация, на мой взгляд, уже безнадежна.