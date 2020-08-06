Сейчас, когда страны мира — и Россия в том числе — начинают выходить из коронавирусного карантина, становится очевидно, что экономикам многих нанесен сокрушительный удар.
А дела простых людей — не всех, но очень многих — совсем плохи: кто-то потерял работу, кто-то "поиздержался" во время вынужденной самоизоляции.
В связи с появившимися в последние дни прогнозами финансовых аналитиков о вероятном стремительном росте цен на драгметаллы некоторые россияне задумались: а не попробовать ли "вложиться" в них?
Журналист "Правды.Ру" спросил совета у доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова.
О чем вы говорите? Осенью все банки посыпятся. Какие вклады?
- От банков надо держаться подальше. Упадут и вас накроют.
Если есть деньги, покупайте лопату, покупайте кусок земли. Если много денег, покупайте корову и козу.
Сегодня уже с учетом обесценения рубля доходность по банковским депозитам отрицательная. Если хотите, кормите кого-то, если вы такие благодетели. Они этим и пользуются, что всех надо сделать идиотами, а идиоты будут нас кормить, говорят банкиры.
Нам же неслучайно этот карантин давался. Люди могли посидеть, обдумать, отдышаться, осмотреться и понять, как устроен мир…
Банки приготовились к бегству вкладчиков
В ситуации с золотодобычей Россия играет против России
Возглавить список Forbes за несколько часов сумел сенатор от Дагестана
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.