Финансовый эксперт: держитесь от банков подальше

Сейчас, когда страны мира — и Россия в том числе — начинают выходить из коронавирусного карантина, становится очевидно, что экономикам многих нанесен сокрушительный удар.

А дела простых людей — не всех, но очень многих — совсем плохи: кто-то потерял работу, кто-то "поиздержался" во время вынужденной самоизоляции.

И в полный, что называется, рост встает вопрос: что делать, чтобы больше не попадать в "финансовую яму"? Как создать "подушку безопасности"?

В связи с появившимися в последние дни прогнозами финансовых аналитиков о вероятном стремительном росте цен на драгметаллы некоторые россияне задумались: а не попробовать ли "вложиться" в них?

Журналист "Правды.Ру" спросил совета у доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова.

И он категорически не рекомендует сейчас инвестировать. Ни в золото, ни в валюту:

О чем вы говорите? Осенью все банки посыпятся. Какие вклады? От банков надо держаться подальше. Упадут и вас накроют. Если есть деньги, покупайте лопату, покупайте кусок земли. Если много денег, покупайте корову и козу. Сегодня уже с учетом обесценения рубля доходность по банковским депозитам отрицательная. Если хотите, кормите кого-то, если вы такие благодетели. Они этим и пользуются, что всех надо сделать идиотами, а идиоты будут нас кормить, говорят банкиры. Нам же неслучайно этот карантин давался. Люди могли посидеть, обдумать, отдышаться, осмотреться и понять, как устроен мир…

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