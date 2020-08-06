Банки приготовились к бегству вкладчиков

На фоне экономического кризиса и снижения курса рубля российские банки приготовились к тому, что от них начнут уходить вкладчики.

"Это связано с тем, что в ближайшее время депозиты станут невыгодными: ставки по ним снижаются, поэтому скоро они не смогут покрыть растущую инфляцию", — заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он пояснил, что после того, как Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, банки почти сразу снизили доходность по вкладам граждан.

"Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений", — отметил он.

Эксперт также добавил, что в ближайшем будущем может повториться ситуация, которая наблюдалась в 90-е годы, когда граждане не относились к вкладам, как источнику приумножения своих накоплений.