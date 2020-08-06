Возглавить список Forbes за несколько часов сумел сенатор от Дагестана

Сулейман Керимов, владелец золотодобывающей компании "Полюс" и по совместительству сенатор от Дагестана всего за сутки разбогател на $1,4 млрд.

Теперь его состояние оценивается в $24,7 млрд, и он переместился на первую строчку рейтинга Forbes — Россия.

Основной владелец "Полюса" — сын сенатора Саид, ему принадлежат 76,8% акций. По данным Forbes, с начала 2020 года компания подорожала более чем в два раза.

После вчерашнего скачка цены на золото — за сутки она выросла на 34% — с $1521 за унцию до $2000, Керимов в считанные часы стал богаче президента "Норникеля" Владимира Потанина ($24,6 млрд) и Владимира Лисина ($21,9 млрд), до этого момента занимавших первую и вторую строчки рейтинга Forbes.

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