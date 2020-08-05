Финансисты: время вкладываться в серебро - оно становится дороже золота

Цены на серебро в недалеком будущем "затмят" золото несмотря на то, что на оба этих драгоценных металла стремительно дорожают в условиях ослабления мировой экономики в целом и доллара США, в частности.

"В этом году цены на золото взлетели до рекордных максимумов, невиданных с сентября 2011 года. Инвесторы бегут выжидают, сохраняя активы, так как пандемия не показывает никаких признаков ослабления", — говорит Майк Сюэ, специалист по сырьевым товарам и валютным стратегиям Deutsche Bank.

Утром 5 августа, цены на золото достигли нового рекордного уровня — $2021 за унцию. Накануне она была в районе $2020,30.

"Спотовые цены на золото выросли более чем на 32% в этом году и находятся на пути к максимуму с 1979 года. Тем временем цены на серебро также последовали этому примеру, взлетев более чем на 30% в годовом исчислении. И есть все предпосылки, что серебро превзойдет золото", — говорит Сюэ.

Финансовые аналитики отмечают, мировая экономика "настроена на восстановление, и это приведет к росту промышленного потребления". Это, по прогнозам, увеличит спрос на серебро, которое имеет много промышленных применений.

"Серебро … имеет гораздо более высокую промышленную составляющую. <…> И в условиях, когда мы видим восстановление мировой экономики, это еще одна причина покупать серебро", — сказал Сюэ.

С ним согласны и аналитики Citi, которые еще в прошлом месяце отмечали, что отскок производственной активности "подталкивает цены на серебро выше, чем на золото".

Но в целом, по мнению аналитиков, оба драгметалла продолжат расти в цене

Нейлор-Лейланд, управляющий фондом драгоценных металлов в Jupiter Asset Management, указал на факторы, "которые заставляют инвесторов не доверять фиатным валютам" — особенно доллару США:

смягчение денежно-кредитной политики, всплеск государственных расходов на борьбу со вспышкой коронавируса.

"Цены на золото и доллар имеют обратную зависимость. Поскольку доллар США падает по отношению к другим валютам, драгоценный металл будет дешеветь в других валютах, что, в свою очередь, подстегнет спрос на золото и приведет к росту цен".

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