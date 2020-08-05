Немецкий политолог: в Германии крепнет скепсис в отношении США и НАТО

Опрос, проведенный в Германии институтом общественного мнения YouGov, показал, что население страны мало того, что не разделяет тревоги своих властей из-за вывода с территории страны большой части контингента американских военных, а напротив - рады этому факту.

Означает ли это, что меняется вектор отношений внутри НАТО? К чему это может привести?

Своим видением ситуации с корреспондентом «Правды.Ру» поделился немецкий политолог Александр Рар.

Я пока не вижу тут каких-то драматических изменений, кроме того, что действительно большинство немцев, как и большинство европейцев, начинают все более скептически относиться к Америке.

Действительно имидж Америки в Европе очень сильно страдает. Это из-за политики Трампа, из-за того, что США застряли в этой пандемии. Из-за риторики, которой пользуются американцы в отношении европейцев.

Цифры, которые вы цитируете, действительно сегодня все обсуждают. А что они показывают?

Простым людям, простым немцам американцы - уже можно это сказать - надоели своим давлением и своей политикой.

Но элиты и консервативно настроенные части населения по-прежнему не видят альтернативы Америке.

Пока это разделение 47 на 53 - это примерно баланс.

Нужно посмотреть, конечно, что эти самые люди, которые выбирают левые партии или «Альтернативу для Германии», против Америки имеют...

А те, которые выбирают правительственную партию, христианско-демократическую партию Меркель -они по-прежнему за США.

Но ситуация медленно меняется. Я думаю, этот процесс уже не остановить. Конечно, Америка и Европа уже начинают дистанцироваться друг от друга. И этот опрос общественного мнения - объективный социологический показатель того, какие настроения царят в Германии, и - я думаю - во всей Европе.

А контексте североатлантического договора в целом?

Я видел другие общественные мнения, которые говорят, что старая Европа, старые европейцы - немцы, итальянцы, французы - не видят никакой угрозы со стороны России, со стороны Китая, они не понимают, зачем нужно действительно укреплять НАТО, они с такой политикой не согласны.

Но нельзя забывать, что в Европе сегодня тоже очень сильное влияние, сильный голос поляков, прибалтов, румын, бывших стран Варшавского договора, где население и элиты считают, что для них НАТО даже важнее, чем Европейский союз.

Поэтому я не вижу, по какой причине НАТО сегодня может развалиться, кроме инициативы со стороны американцев, которым самим покажется, что это реальность, что НАТО в нынешнем виде больше не понадобится. Или просто потому, что организация окажется для них неинтересной, дорогостоящей, и они будут заключать военные союзы с отдельными государствами внутри Европы, которые им кажутся стратегически важными.