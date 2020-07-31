Суррогатное материнство нужно чётко и строго описать в законе

Громкий скандал в подмосковном Одинцове и новое уголовное дело по обвинению в торговле детьми в очередной раз привлекли внимание к проблеме суррогатного материнства в России.

Депутат Госдумы Ирина Яровая предлагает законодательно запретить иностранцам становиться родителями детей, рождённых сурмамами в России. Так сказать, "российские суррогатные дети только для россиян".

Корреспондент "Правды.Ру" пообщался на эту тему с Валентиной Петренко, председателем всероссийского общественного движения "Матери России".

Суррогатное материнство, как и вообще любая тема, связанная с детьми — их рождением и воспитанием — очень сложный вопрос. У меня, конечно же, есть своя точка зрения на этот счёт, основанная как на личном опыте, так и на опыте людей, с которыми мне доводилось общаться. Первое, что я хочу сказать: ничего нет лучше рождения ребёнка. Особенно если это собственный малыш. И надо использовать все шансы, если есть надежда, родить самостоятельно.

А вот когда надежды нет, шанса нет, то можно — я ещё раз подчеркну — использовать суррогатное материнство как выход.

Но я категорически против того, чтобы — как мы увидели в Одинцове — это ставилось на поток. Когда наши женщины, матери рожают, и никто не знает, что будет с этими детьми дальше. Куда они пойдут. Вот такое суррогатное материнство надо исключить.

Законодательство должно быть таким, чтобы предусмотреть не только запрет, но и последствия, которые могут наступать для тех лиц, кто подобное в отношении детей устраивает.

Теневой бизнес, связанный с суррогатным материнством, должен очень жёстко наказываться. Это ведь вопрос не только морали. Это прямая угроза ребёнку, его жизни и здоровью. Причём с первых минут жизни.

По статьям Уголовного кодекса очень серьёзно нужно пройтись и внести туда определённые поправки. Это закон не одного поля, а нескольких законодательных актов в Российской Федерации. Чтобы не было лазеек, при которых могут сделать без договора, без медицинских анализов, без всяких справок, непонятно кому, когда, для чего приехавшему в Россию.

У меня была одна знакомая иностранка. Так вот она прямо так и заявила: мы хотим ребёнка от суррогатной мамы, но мы понимаем, что в своей стране мы такую услугу получить не можем, а у вас — возможно. Помню, меня тогда это откровение сильно резануло.

- Может быть, поэтому Яровая говорит, что только россиянам, чтобы не было таких моментов?

- Я не могу сказать, что только россиянам или не только россиянам. Обычно люди приезжают в те страны, где разрешено суррогатное материнство. Кому будет разрешено становиться родителями малыша суррогатной мамы — это решать законодателям. Главное, чтобы малыши в результате не страдали. Это люди. Они имеют право на достойную жизнь по праву рождения, данному природой.

А ещё я против того, чтобы здоровые люди обращались к суррогатным матерям только потому, что сами рожать не хотят, а деньги есть. Дети — не могут и не должны быть звеном товарно-денежных отношений.

- А если оставить суррогатное материнство только по медицинским показателям — как Вам такое?

- Я считаю, что главное здесь — здоровье и наука. Всё. И понятно, что здесь морально-этическая сторона в любом случае.

Знаете, вспомнился сейчас давний случай: в одном из маленьких городков нашего юга мама выносила и родила ребёнка для своей дочери и её мужа (погибшего). Вот как это назвать? Суррогатное материнство? И как?

Много работы законодателям предстоит. Все возможные моменты нужно изучить и прописать, кто может быть суррогатной матерью, какие медицинские показания должны быть и для одной стороны, и для другой…