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Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было

Экспертное мнение

Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии.

По словам дипломатов, болезнь страшнее, чем коронавирус и летальность ее в разы выше.

Пока правительство Казахстана хранило молчание и никак не комментировало это заявление, в мире начала крепнуть тревога:

  • что это было? Насколько реально то, о чем говорят китайские дипломаты?

Эти вопросы корреспондент "Правды.Ру" задал Адилю Каукенову, казахстанскому политологу, востоковеду, руководителю «China Center». 

Наше Министерство здравоохранения Казахстана выпустило опровержение о том, что есть новый вирус пневмонии. Здесь, скорее, идет вопрос о недопонимании двух сторон и разности статистики, использования терминологии.

Дело в том, что было выступление министра здравоохранения Алексея Цоя, где он как раз говорил, что

есть в Казахстане проблема, что сейчас очень много пострадавших от двухсторонней пневмонии. Но, к сожалению, тест на COVID не всегда дает положительный результат. И непонятно, что является возбудителем и как должно проводиться лечение.

Это серьезно обсуждается. И есть две статистики о том, что есть больные коронавирусом и есть больные с пневмонией. Непонятно, пневмония у второй части от коронавируса или по другим причинам.

Это и послужило причиной, видимо, для того, чтобы посольство распространило сообщение о том, что есть еще случаи заболевания пневмонией.

Но Министерство здравоохранения Казахстана утверждает: ничто не указывает на то, что эта вспышка - новый вирус. 

 

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