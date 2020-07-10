Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии

Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.

"Неизвестная пневмония в Казахстане стала причиной смерти 1772 человек в первые 6 месяцев текущего года, в том числе 628 человек только в июне, включая граждан Китая", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на платформе WeChat.

По словам дипломатов, уровень летальности от этого заболевания намного выше, чем COVID-19.

"Организации, в том числе департамент здравоохранения Казахстана, изучают "вирус этой пневмонии", - сообщили в посольстве.

Пока никаких указаний на то, связано ли это заболевание с COVID-19 нет.

Некоторые китайские эксперты заявили, что необходимо принять меры для предотвращения распространения пневмонии в КНР - Казахстан граничит с Северо-Западным китайским автономным районом Синьцзян-Уйгурским.

Казахстан молчит, а Сеть забурлила

Как сообщает сегодня газета Global Times, в МИДе Казахстана никак не комментируют предупреждение китайского посольства о неизвестной пневмонии.

А вот в самом Китае "неизвестная пневмония" вызвала горячие дискуссии среди пользователей Сети, которые по-прежнему обеспокоены пандемией коронавируса.

По данным press time, более 370 млн человек читают посты с хэштегом "пневмония неизвестной причины зарегистрирована в Казахстане" на китайском сайте Sina Weibo.