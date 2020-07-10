Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
"Неизвестная пневмония в Казахстане стала причиной смерти 1772 человек в первые 6 месяцев текущего года, в том числе 628 человек только в июне, включая граждан Китая", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на платформе WeChat.
По словам дипломатов, уровень летальности от этого заболевания намного выше, чем COVID-19.
"Организации, в том числе департамент здравоохранения Казахстана, изучают "вирус этой пневмонии", - сообщили в посольстве.
Пока никаких указаний на то, связано ли это заболевание с COVID-19 нет.
Некоторые китайские эксперты заявили, что необходимо принять меры для предотвращения распространения пневмонии в КНР - Казахстан граничит с Северо-Западным китайским автономным районом Синьцзян-Уйгурским.
Как сообщает сегодня газета Global Times, в МИДе Казахстана никак не комментируют предупреждение китайского посольства о неизвестной пневмонии.
А вот в самом Китае "неизвестная пневмония" вызвала горячие дискуссии среди пользователей Сети, которые по-прежнему обеспокоены пандемией коронавируса.
По данным press time, более 370 млн человек читают посты с хэштегом "пневмония неизвестной причины зарегистрирована в Казахстане" на китайском сайте Sina Weibo.
"А что случилось с землей в 2020 году? Сначала COVID-19, а теперь еще одна пневмония? Все, что мы хотим в течение года, - это жить безопасно", - написал пользователь netizen.
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