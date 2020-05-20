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Источник Правда.Ру

Скандал в Чехии был бы интересен, если б не торчали уши режиссера

Экспертное мнение

Сначала обвинения в попытке отравить мэра Праги и главу Прага-6, письмо в Еврокомиссию с требованием "указать место", потом история с "найденным перевозчиком яда", угрозы послу России и - вишенка на торте - выходка СМИ с указанием на дверь дипломату.

Не многовато ли истерики с Чехии? Какова ее цель? И почему МИД один раз высказался - и все?

На некоторые из этих вопросов в эксклюзивном интервью «Правде.Ру» ответил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Эта история поражает прежде всего плохой режиссурой. И плагиатом - отравление Скрипалей все помнят.

 Второй раз устраивать этот спектакль, то есть идти по задам британской придумки... Хотелось бы сказать режиссерам, что можно было придумать что-то иное: укол зонтиком, что-нибудь еще. Масса интересных сюжетов есть в мировой детективной литературе. Можно было как-то разнообразить эту тему.

А если серьезно, то, конечно, то что мы видим - это очень серьезное падение не только нравов, но и уровня политического менеджмента, квалификации, интеллектуального, морального уровня политических элит, интеллектуальных элит части европейских стран. И это, конечно, огорчает.

Можно вспомнить о великих чешских писателях и государственных деятелях, имена которых всем хорошо известны: и Юлиус Фучик, именем которого названа улица, где стоит посольство Чехии в Москве, и прекрасный писатель-диссидент советских времен, всемирно известный Кундера, и первый президент Чехии Вацлав Гавел.

Это имена, принесшие значимость, поднявшие на очень высокий уровень - интеллектуальный и моральный - чешское общество. Все это перечеркнуто сегодня. Почти.

К сожалению, те люди, которые правят бал в современном чешском обществе, те мэрские чиновники: и Ондржей Коларж, который снес памятник Коневу, и Новотный, поставивший памятную доску генералу Власову. И те журналисты, публицисты, политики, которые включились в эту кампанию и которые обслуживают эту часть политического спектра - это очень грустная тема. И она свидетельствует о том, до какой степени падения дошел политический класс Чехии за прошедшие тридцать лет. И пример, как демократия не всегда приводит к положительным результатам. Иногда она приводит к политической и нравственной деградации.

Не многовато ли истерики? И какова ее цель?

Да, она есть, но она есть не в Праге, а в Вашингтоне, естественно. И поэтому то, что делают разные иностранные агенты в Праге, например, Коларж, который напрямую, по сути, получает указания из Вашингтона, конечно, являются в данном случае всего лишь винтиками в чужой игре.

  • А цель людей, которые задумывают эту историю, является общей. И общая цель - это дискредитация роли нашей страны в победе в Великой Отечественной войне.

И на основе этой дискредитации деформация Ялтинско-Потсдамской системы, по сути, упразднение Ялтинско-Потсдамской системы вместе с ее основной структурой, то есть Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

  • Вот та цель, ради которой все это затеяно.

Что касается инструментария ее достижения, то он достаточно широкий и разнообразный. И здесь задействованы разные институции и разные люди в Чехии, Польше, других странах, где происходят те или иные скандалы, сказанные со Второй мировой войной и ролью Советского Союза в ней.

Мы видим, что в этой истории нашлось место и чешскому направлению.

 А фактически в каждой стране, в той или иной степени связанной со Второй мировой войной и участием Советского Союза во Второй мировой войне, есть такие темы, потянув за которые, в общем-то, выстраивается эта цепь фальсификаций.

Почему МИД один раз высказался - после того, как мэр Праги про полицейскую охрану заявил - и все?

Во-первых, официальная реакция России всегда является очень выдержанной и спокойной. Я не припомню ни одной ситуации, при которой наша страна пускалась бы в какие-то истерические заявления, требования и так далее.

Мы как раз ведем себя вполне цивилизовано. Это заложено, если угодно, в нашем менталитете и соответствует нашему месту в мире. Это первое.

Второе. Очевидно, нет смысла бороться с мэром Праги - 6 Коларжем и, в принципе, обращать внимание на подобного рода вещи, потому что есть Соединенные Штаты Америки, которые ответственны за все подобного рода действия.

И очевидно, что апеллировать здесь к людям, которые не свободны в своих высказываниях и выполняют, в общем-то, разработанную методичку, смысла нет.

Нам надо продолжать связи с обществом Чехии

Другое дело, что здесь должна быть иная реакция. Например, в прямом обращении российского общества к чешскому обществу, потому что Коларжи приходят и уходят. И в то же самое время те колоссальные связи и контакты, и история диалога между народами, которая насчитывает не одну сотню лет, должна быть продолжена.

И в этой связи очевидно, что России необходимо усиливать работу с чешским обществом на уровне общественной, народной дипломатии, на уровне проведения тех или иных совместных мероприятий.

Возможно, что стоит увеличить квоту для чешских студентов, которые могут поступать в российские вузы.

Возможно, стоит интенсифицировать работу пражского отделения, чешского отделения Россотрудничества, направленную на контакты в сфере образования, науки, культуры, совместные конференции.

Было бы неплохо, если бы все-таки совместные научные, исторические, политологические, социологические, культурологические научные симпозиумы состоялись, в рамках которых можно было бы обсудить всю совместную историю:

  • и историю Второй мировой войны
  • и предшествующего мюнхенского сговора
  • и роль Советского Союза в нем
  • и сложную советско-чешскую историю, в том числе «пражскую весну»
  • и 1962 год, и последовавший за этим период,
  • и период, например, первой мировой войны и гражданской войны в России,
  • и роль чехословацкого корпуса, которому поставлено почти 30 памятников за последние несколько лет в Российской Федерации.

Такой парадокс: чехословацкий корпус тоже не воспринимается всем населением России однозначно положительно, потому что он внес достаточно серьезную лепту в разжигание гражданской войны. Тем не менее, 27 памятников поставлено в Российской Федерации, мемориальных мест в честь солдат корпуса, которые сражались, в том числе, в междоусобной и гражданской войне.

  • История XIX и XVIII веков, в которой многие представители чешского общества нашли себе убежище и место в России и инкорпорировались в российскую имперскую среду.

Все эти интересные и важные исторические темы актуальны и могут стать предметом совместного рассмотрения, если, конечно, есть в этом заинтересованность в чешском обществе. Со стороны российских и чешских ученых, экспертов и интеллектуалов, я думаю, что это был бы интересный диалог.

А на Коларжа и крохотные интернет-издания, которые гонорар отрабатывают внимания вообще не стоит обращать.

 

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Темы чехия владимир шаповалов
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