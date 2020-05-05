Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Чешский чиновник просит призвать к ответу Россию за то, что она, недовольная сносом памятника маршалу Коневу, "ведет гибридную войну против европейской Чехии".

Об этом сегодня сообщает Чешское радио.

Как следует из опубликованного письма, его автор (Ондржей Коларж) и мэр Праги Павел Носенко в настоящее время всерьез опасаются за свою жизнь и вынуждены "взять себе" полицейскую охрану (об этом читайте подробнее в материале "Правда.Ру" — прим. ред).

"Акт удаления статуи, которая являлась собственностью пражского муниципалитета и которой мы могли на основании этого распоряжаться по собственному разумению, вызвал абсолютно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики", — говорится в письме.

Далее чиновник жалуется, что "русские уже год" называют его и Носенко нацистами. А теперь еще

"российское посольство в Праге и российские официальные лица призывают чешских граждан через социальные сети к физической ликвидации тех, кто приложил руку к сносу памятника".

Коларж призывает фон дер Ляйен

"указать России на недопустимость подобных действий, подрывающих основы либеральной демократии".

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