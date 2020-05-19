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Источник Правда.Ру

Мнение: США добровольно в самоизоляцию не уйдут. Но что-то изменится

Экспертное мнение

Кадир Устюн, главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции, считает,что нынешняя пандемия коронавируса в конечном итоге изменит существующий миропорядок.

И главным, по его мнению, будет то, что США добровольно оставят пост мирового жандарма и уйдут на политическую самоизоляцию, чтобы заниматься исключительно своими проблемами.

Прав ли турецкий эксперт в своей оценке событий? Насколько его прогноз может оказаться точным?

Об этом в эксклюзивном интервью «Правде.Ру» рассказал доктор исторических наук Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ.

Ничего нового в высказанном мнении нет. Только ленивый сейчас не произносит всякие предсказания того, каким будет мир после коронавируса, после этой пандемии.

И наш Валдайский клуб тоже выступил со своим прогнозом. Там считают, что нас хаос ждет и другие «прелести» из той же серии. Прогнозы на любой вкус - от самых апокалиптических до просто пессимистических и ура-оптимистических.  

Что касается Соединенных Штатов, то, конечно, их роль меняется, и не в лучшую для страны сторону. Но этот процесс медленный, он уже много лет идет.

И он происходит не потому, что американцы плохие или просто что-то не так делают, но просто мир меняется, становятся более сильными другие страны, растет конкуренция Соединенным Штатам - это естественный процесс. Поэтому, конечно, предсказывать, что сейчас все перевернется с ног на голову после этой эпидемии, преждевременно.

Конечно, Штаты просто так от своей лидерской роли не откажутся. По крайней мере, ни один американский политик в здравом уме никогда этого не признает. Хотя фактически, мы видим: и в президентство Обамы, и сейчас постепенно реализовывается желание снизить эту активность, вывести оттуда, отсюда войска и так далее. Это нельзя сделать одномоментно скоро - и вывести войска непросто, и завершить конфликты непросто. Это все растянется на достаточно долгий период времени.

Пандемия, конечно, добавит ускорения. Ибо - и вот это главное - что после эпидемии всех ждут экономические последствия.  Они заставят многое пересмотреть и от кое-чего отказаться.

Да, конечно, американская экономика ослабнет, там сейчас Федеральная резервная система прогнозирует чуть ли не 30%-й спад. Но ведь в других странах не лучше. И китайская экономика просела, и японская, и европейская. Все об этом задумываются. Поэтому говорить, что сейчас США в трубу вылетят, на этом их роль закончится, это преждевременно.

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Темы пандемия юрий рогулев роль сша в мире
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