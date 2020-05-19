Мнение: США добровольно в самоизоляцию не уйдут. Но что-то изменится

Кадир Устюн, главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции, считает,что нынешняя пандемия коронавируса в конечном итоге изменит существующий миропорядок.

И главным, по его мнению, будет то, что США добровольно оставят пост мирового жандарма и уйдут на политическую самоизоляцию, чтобы заниматься исключительно своими проблемами.

Прав ли турецкий эксперт в своей оценке событий? Насколько его прогноз может оказаться точным?

Об этом в эксклюзивном интервью «Правде.Ру» рассказал доктор исторических наук Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ.