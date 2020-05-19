Турецкий эксперт: пандемия ведёт США к внешнеполитической самоизоляции

Пандемия коронавируса внесет ощутимые коррективы в миропорядок, смоделированный США с времен холодной войны, вынудит их ослабить свое влияние на мировой арене.
К такому выводу пришел Кадир Устюн, главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции.
"Процессы, свидетелями и участниками которых мы сегодня являемся, не могут не вынудить власти США пересмотреть свою внешнюю политику в части размещения военных контингентов за рубежом", — сказал Устюн в интервью турецкому государственному ИА Anadolu.
Исследователь — политолог уверен: новую модель поведения Штатов будут формировать экономические последствия коронавирусной пандемии, которые сопоставимы с ущербом периода Великой депрессии 1930-х.
"Многое будет зависеть от выборов, которые пройдут в ноябре. Если победит Дональд Трамп, то США станут придерживаться курса "Америка прежде всего", то есть акцент сместится на внутреннюю политику:
- Трамп попытается изолировать США от мира, что, безусловно, ослабит связи Вашингтона с его союзниками и партнёрами.
Если же на выборах победит демократ Джо Байден, то Белый дом, вероятнее всего, будет стараться укреплять лидерство страны в НАТО и усиливать свои позиции в мире. на мировой арене.
Но, в любом случае, до крупных и затратных проектов и компаний за рубежом дела Конгрессу не будет".
Одним из важных вопросов, волнующих в особенности Турцию, остаётся следующий: будут ли США продолжать поддерживать негосударственные вооружённые формирования на Ближнем Востоке, такие как курдские "Отряды народной самообороны" в Сирии, которые Анкара считает "террористической организацией"?
И, - говорит эксперт SETA, - не исключено, что США сблизятся с Турцией на фоне глобальной конкуренции с Китаем и сокращением американского присутствия на Ближнем Востоке.
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