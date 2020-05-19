Турецкий эксперт: пандемия ведёт США к внешнеполитической самоизоляции

Пандемия коронавируса внесет ощутимые коррективы в миропорядок, смоделированный США с времен холодной войны, вынудит их ослабить свое влияние на мировой арене.

К такому выводу пришел Кадир Устюн, главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции.

"Процессы, свидетелями и участниками которых мы сегодня являемся, не могут не вынудить власти США пересмотреть свою внешнюю политику в части размещения военных контингентов за рубежом", — сказал Устюн в интервью турецкому государственному ИА Anadolu.

Исследователь — политолог уверен: новую модель поведения Штатов будут формировать экономические последствия коронавирусной пандемии, которые сопоставимы с ущербом периода Великой депрессии 1930-х.

"Многое будет зависеть от выборов, которые пройдут в ноябре. Если победит Дональд Трамп, то США станут придерживаться курса "Америка прежде всего", то есть акцент сместится на внутреннюю политику:

Трамп попытается изолировать США от мира, что, безусловно, ослабит связи Вашингтона с его союзниками и партнёрами.

Если же на выборах победит демократ Джо Байден, то Белый дом, вероятнее всего, будет стараться укреплять лидерство страны в НАТО и усиливать свои позиции в мире. на мировой арене.

Но, в любом случае, до крупных и затратных проектов и компаний за рубежом дела Конгрессу не будет".