Замена термопасты в системном блоке: как часто и для чего производится?

Замена термопасты в компьютере: причины и цели

1:05 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

В среднем рекомендуется менять термопасту примерно раз в 1–3 года для поддержания оптимальной производительности охлаждения.

Частота замены зависит от нескольких факторов, включая качество и тип использованной термопасты, условия эксплуатации компьютера, температуру окружающей среды, интенсивность использования устройства и другие факторы.

Обычно термопаста требует более часто замены при систематическом перегреве устройства. Отслеживайте, насколько греется процессор и видеокарта. Если температура повышается, это повод сменить термопасту.

Также она непременно производится при установке новой системы охлаждения или другого компонента. Как только вы сняли с процессора или видеокарты радиатор, вам требуется замена термопасты, иначе после установки устройства обратно оно не будет работать настолько же эффективно.

Со временем термопаста может высыхать и терять свои свойства. Это может привести к ухудшению эффективности охлаждения.