Daily Mail: ледяной коллапс может наступить в 2025 году из-за остановки Гольфстрима

Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима

1:29 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Тающие ледники могут остановить систему течений Гольфстрим, приносящую тепло в Северное полушарие, пишет британское издание The Daily Mail со ссылкой на исследование учёных.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предполагается, что остановка Гольфстрима приведёт к падению среднегодовой температуры в Северной Америке, а также ряде регионов Азии и Европы сразу на несколько градусов, что приведёт к серьёзным последствиям во всём мире. Проведённая учёными компьютерная симуляция показала, что этот момент может быть делом ближайшего будущего.

"Мы приближаемся к коллапсу, но пока не уверены, насколько он близок. Это станет переломным моментом", — заявил климатолог и океанограф Рене ван Вестен из Утрехтского университета в Нидерландах.

Ранее учёные Копенгагенского университета предупредили, что остановка тёплых течений в Антлантическом океане может произойти "в любой момент, начиная с 2025 года". При этом Европа, предупреждают исследователи, погрузится в "ледяной коллапс", тогда как в странах Африки, Карибского бассейна и ряде государств Южной Америки среднегодовые температуры "резко возрастут".

Гольфстрим является частью обширной системы течений в Атлантическом океане, которые играют ключевую роль в формировании климата на Земле. Они переносят нагретую воду из тропиков на север в верхней части океана, затем она высвобождает тепло в северной Атлантике, остывает и уходит обратно на больших глубинах.