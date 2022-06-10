Эксперт по имиджу: произвести впечатление на человека можно с помощью жестов

Привлечь внимание собеседника и произвести на него нужное впечатление можно с помощью жестов. Только ими нужно уметь пользоваться правильно. О том, как это делать, рассказала специалист по кинетическому имиджу Лада Черных.

Эксперт заметила в интервью "Москве 24", что волшебного жеста, который стопроцентно приводил бы к успеху, не существует. Однако есть знаки, которые могут оттолкнуть собеседника и провалить дело.

К таким относятся, например, жесты-адаптеры — различные почесывания, подергивания, поглаживания, манипуляции с одеждой и предметами во время разговора, прикосновения к себе, пояснила Черных. Человек выдаёт своё волнение, если постоянно поправляет одежду, крутит ручку, теребит пальцы, поджимает или облизывает губы и тому подобное.

Эксперт посоветовала обращать особенное внимание на свою жестикуляцию во время беседы. Не стоит бездумно и однообразно размахивать руками. Лучше, если движения уместно дополняют речь: не противоречат словам, а подчеркивают их. Если человек кивает головой, но при этом говорит "нет" — получается несуразица. Мозг собеседника считывает неладное на бессознательном уровне, пояснила специалист.

В переговорах, по её словам, стоит избегать тычущих и рубящих жестов, которые рассекают пространство и отгораживают собеседника. Они способны даже спровоцировать конфликт, заметила Черных.

Чтобы расположить человека к общению, нужно создать ощущение спокойствия и благополучия. Руками следует двигать медленно, преимущественно в горизонтальной плоскости, по направлению к себе. Плавные, обнимающие движения на уровне груди и живота будут вызывать доверие, заключила собеседник канала.