Психолог объяснила, по каким фразам можно распознать скрытую агрессию

При общении с некоторыми людьми вдруг появляется какой-то дискомфорт. Это может происходить из-за скрытой агрессии. По каким фразам её можно распознать, объяснила психолог Елена Мильто.

Эксперт отметила в беседе с "АиФ", что человек, который демонстрирует обиду, скрывает агрессию и перекладывает ответственность, играя роль непонятого гения, может соглашаться с собеседником, употребляя такую фразу: "Ой, хорошо! Как скажешь, так и сделаю!".

Есть также фразы-обвинения, включающие в себя сразу два вида агрессии, добавила специалист. В первом случае это показывающая реальное отношение к человеку, открытая агрессия. А во втором — замаскированная под обиду, скрытая. Например, человек заявляет что-то подобное: "Я для тебя в лепешку разбиваюсь, а ты…".

Помимо этого скрытые агрессоры нередко делают попытку подавления своих чувств, стремятся спрятать настоящие эмоции под желание выглядеть хорошим человеком. От таких можно услышать, что они вообще "ни капли не злятся". Но обычно эти фразы звучат тихим голосом, заключила психолог.