Чтобы защититься от COVID-19, простудитесь: неожиданный совет британских учёных

Более высокие уровни Т-клеток, вызванные обычной простудой, снижают вероятность того, что человек подхватит COVID-19.

К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона. Статья, написанная по результатам их работы, опубликована в журнале Nature Communications.

"Наше исследование на сегодняшний день предоставляет самые четкие доказательства того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против инфекции SARS-CoV-2”, — написал профессор Аджит Лалвани, старший автор исследования, отметив, что клетки "обеспечивают защиту, атакуя белки внутри вируса, а не белок-шип на его поверхности".

Кратко об исследовании

Исследование началось в сентябре 2020 года, в то время, когда большинство граждан Великобритании не были инфицированы COVID-19.

Авторы брали образцы крови у участников в течение шести дней после того, как они подверглись воздействию вируса, и исследовали уровни Т-клеток, созданных обычной простудой, которые перекрестно распознали коронавирусные белки.

У людей, которые не заразились "ковидом", уровни перекрестно-реактивных Т-клеток были существенно выше, чем у тех, кто заразился вирусом, что свидетельствует о том, что Т-клетки нацелены на внутренние белки COVID-19.

Исследователи надеются, что их открытие может повлиять на потенциальную разработку новых вакцин против коронавируса:

"… новые вакцины, включающие эти сохраненные внутренние белки, будут вызывать широкие защитные реакции Т-клеток, которые должны защищать от текущих и будущих вариантов SARS-CoV-2”, — сказал профессор Лалвани.

Несмотря на "важное открытие”, доктор Рия Кунду, ведущий автор исследования, ясно дала понять, что существующие Т-клетки являются "только одной формой защиты” и "никто не должен полагаться только на это”, заявив, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от COVID-19.

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