Роспотребнадзор: коронавирус "пошёл по детям"

Несмотря на то, что в России число новых заражений коронавирусом в новогоднюю декаду снизилось, появилась новая опасность. Теперь больше болеют дети.

Об этом в эфире ТК "Россия 1" сообщила Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского.

По её словам, причиной этой вирусной «атаки» является «низкий уровень иммунитета у детей и подростков»

"Именно в этих группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение COVID-19, и наиболее тяжелое течение болезни", - сказала эпидемиолог.

Как болеют дети

По словам врачей, ковид у детей и подростков проявляется по-разному:

симптомы, похожие на ОРВИ,

"ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение.

Наиболее тяжело, как показывает медстатистика, болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие хронические болезни или врожденные пороки.

Что делать

На этот вопрос у медиков ответ один: вакцинировать. Тем более, что в России есть, чем:

вакцина "Спутник М" – разработка Центра им. Гамалеи для возрастной категории 12-17 лет, поступила в оборот.

Необходимость прививать эту возрастную группу, как отмечает Роспотребнадзор, вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжелое течение коронавирусной инфекции.

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