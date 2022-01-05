Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась во всех российских регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", - цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Попова отметила, что максимальное число случаев заражения коронавирусом регистрируют в возрастной группе старше 65 лет.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с начала пандемии в стране выявили 10 585 984 заразившихся COVID-19, в том числе 15 772 – за последние сутки. Более 9,6 млн заболевших выздоровели, 313 015 скончались.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал начало новой волны заболеваемости коронавирусом, вызванной омикрон-штаммом, в январе 2022 года.

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