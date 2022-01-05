Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась во всех российских регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", - цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.
Попова отметила, что максимальное число случаев заражения коронавирусом регистрируют в возрастной группе старше 65 лет.
Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с начала пандемии в стране выявили 10 585 984 заразившихся COVID-19, в том числе 15 772 – за последние сутки. Более 9,6 млн заболевших выздоровели, 313 015 скончались.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал начало новой волны заболеваемости коронавирусом, вызванной омикрон-штаммом, в январе 2022 года.
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