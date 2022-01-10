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Автор Ольга Лебедева

Исследование: дети, переболевшие COVID-19, "бонусом" рискуют получить диабет

Эврика

Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальным агентством общественного здравоохранения США, дети, которые перенесли заражение COVID-19, в качестве осложнения могут "получить" диабет первого или второго типа.

Исследование: дети, переболевшие COVID-19, "бонусом" рискуют получить диабет

"Коронавирус и диабет могут быть связаны, поскольку вирус поражает клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин", — поясняют учёные, проводившие исследование.

Они проанализировали большие медицинские базы данных, предоставленные двумя американскими аналитическими компаниями (IQVIA и HealthVerity), для изучения случаев диабета среди детей в возрасте до 18 лет, у которых был COVID, и сравнили данные с информацией тех, кто не болел коронавирусом.

Учёные отметили увеличение числа случаев диабета в обеих группах, хотя уровни базы были разные:

  • данные IQVIA (полученные в период с 1 марта 2020 года и 21 февраля 2021 года), показали рост на 166% новых случаев диабета среди детей;
  • данные HealthVerity (полученные после 1 марта 2020 года, до 28 июня 2021 года), показали рост на 31%.

По мнению исследователей, до сих пор неясно, станут ли случаи диабета хронической проблемой для детей, переболевших ковидом. Но, по их словам, результаты статистики лишь подчеркивают важность вакцинации среди детей, находящихся в допустимом диапазоне иммунизации.

К слову, напомним, в России эпидемиологи отмечают значительной рост детской и подростковой заболеваемости коронавирусом. Преимущественно их поражает штамм "дельта".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Темы covid-19 дети коронавирус исследование
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