Альфа-штамм COVID-19 "на раз" обходит иммунную систему - исследование

Альфа-вариант коронавируса эволюционировал и теперь может производить больше "антагонистических" белков, что позволило ему лучше избегать "заслонов" врожденной иммунной системы человека.

К такому выводу пришла группа британских и американских исследователей, отчёт о работе которой опубликован в научном журнале Nature.

Как объясняют ученые, появление новых вариантов говорит о том, что вирус адаптируется, чтобы стимулировать своё распространение среди людей.

"Мы хотели знать, что сделало Альфа-вариант SARS-CoV-2 особенным. Как он эволюционировал от штамма первой волны, обнаруженного в Ухане (Китай), и какие характеристики позволили ему распространиться по всему миру и спровоцировать пандемию", — объясняет Люси Торн из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.

Кратко об исследовании

Исследователи применили образцы Альфа-варианта к лабораторно выращенным клеткам легких для анализа их развития в организме человека. Чтобы проверить, активирована ли врожденная иммунная система, ученые измерили количество интерферона-сигнальных белков, которые генерируются в ответ на присутствие патогенов и которые являются сигналом тревоги, вызывающим противовирусный ответ.

Иммунная сигнализация отключена

Ученые отметили, что уровни интерферона, образующиеся при заражении штаммом Альфа, были ниже по сравнению со всеми предыдущими вариантами SARS-CoV-2.

Это изменение было результатом бесчисленных мутаций варианта, которые значительно увеличивали субгеномные РНК и уровни белков N, Orf9b и Orf6, известных как "врожденные иммунные антагонисты" за их способность блокировать ответ иммунной системы.

"Мы обнаружили, что Альфа-вариант SARS-CoV-2 адаптировался намного лучше, чем "первые" вирусы, чтобы предотвратить активацию защитной линии нашей врожденной иммунной системы, — утверждает Торн. — В результате мутации, чтобы избежать нашей врожденной иммунной системы, Альфа-вариант может реплицироваться незаметно на предварительных этапах инфекции, что значительно повышает ваши возможности заражения человека, когда он попадает в нос, горло или легкие. Для вируса это громкий успех, который позволяет ему более эффективно распространяться от одного человека к другому".

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