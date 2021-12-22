Российский вирусолог Сергей Нетёсов назвал самую, на его взгляд, большую опасность пандемии в нашей стране: несерьёзное отношение людей к коронавирусу.
В интервью ОСН доктор биологических наук отметил, что темпы вакцинации "недостаточны", что "может усугублять эпидемическую ситуацию".
"Пренебрежение большинства противоэпидемиологическими мерами беспрецедентно. Ни в одной стране Европы нет такого низкого процента вакцинированных", — возмущается вирусолог.
Больше всего его удивляет одна национальная особенность — "в этой стране всё происходит в российском масштабе":
"По заболеваемости штаммом "дельта" россияне были и остаются впереди планеты всей. Я не исключаю, что в случае с "омикроном" будет так же".
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