Вирусолог объяснил, почему в России "плохи дела" с коронавирусом

Российский вирусолог Сергей Нетёсов назвал самую, на его взгляд, большую опасность пандемии в нашей стране: несерьёзное отношение людей к коронавирусу.

В интервью ОСН доктор биологических наук отметил, что темпы вакцинации "недостаточны", что "может усугублять эпидемическую ситуацию".

"Пренебрежение большинства противоэпидемиологическими мерами беспрецедентно. Ни в одной стране Европы нет такого низкого процента вакцинированных", — возмущается вирусолог.

Больше всего его удивляет одна национальная особенность — "в этой стране всё происходит в российском масштабе":

"По заболеваемости штаммом "дельта" россияне были и остаются впереди планеты всей. Я не исключаю, что в случае с "омикроном" будет так же".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.