EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иран выпустил карту Израиля, на которую нанесены все цели будущего обстрела
Учёные США обещают "адскую жару" на планете и потери триллионов долларов
Ракетный удар Израиля убил сирийского солдата
Foreign Policy: Пентагон беспокоит военная мощь КНР на границе с Индией
Симбиоз Дельта-Омикрон может быть очень опасен - директор Moderna
Глава Евросовета предупредил Россию о "жёсткой реакции" за вторжение на Украину
В Доминикане упал самолёт: девять погибших
Нарышкин: ждём нового Навального* - западные службы уже его ищут
Ярмоленко: Россия — "жирная корова", которая обогатила Украину и "сошла с ума"

Омикрон осваивается в организме в 70 раз быстрее предшественников - китайцы

Эврика

Новый штамм коронавируса, известный, как омикрон, может размножаться в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант дельта или оригинальный коронавирус. Но симптомы его остаются всё же более лёгкими.

Омикрон осваивается в организме в 70 раз быстрее предшественников - китайцы

К такому выводу пришли учёные Гонконгского университета, предположившие, что способность размножаться с такой "сверхзаряженной скоростью" может быть причиной более быстрой передачи омикрона между людьми.

Несмотря на скорость репликации, омикрон реплицировался в легких в 10 раз "менее эффективно”, чем исходный вирус, что может указывать на то, почему болезнь кажется менее тяжелой у тех, кто заражен последним вариантом.

Однако полученные результаты не означают, что общественность не должна быть обеспокоена омикроном. Исследователи отметили, что "заражая гораздо больше людей, очень инфекционный вирус может вызвать более тяжелые заболевания и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным”.

Они отметили, что тяжесть заболевания также определяется иммунной реакцией человека-хозяина на него, добавив, что в свете других исследований, предполагающих, что омикрон может обойти иммунитет, предлагаемый вакцинами и перенесённой ранее инфекцией, общая угроза от этого варианта все еще "вероятно, будет очень значительной”.

Напомним, омикрон появился в ноябре и вызвал международную панику: страны ввели запреты на поездки, а ВОЗ и ученые-медики по всему миру предположили, что новый штамм может быть более заразным и устойчивым к существующим вакцинам, хотя и не таким суровым, как предыдущие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Иран выпустил карту Израиля, на которую нанесены все цели будущего обстрела
Учёные США обещают "адскую жару" на планете и потери триллионов долларов
Ракетный удар Израиля убил сирийского солдата
Foreign Policy: Пентагон беспокоит военная мощь КНР на границе с Индией
Омикрон осваивается в организме в 70 раз быстрее предшественников - китайцы
Симбиоз Дельта-Омикрон может быть очень опасен - директор Moderna
Глава Евросовета предупредил Россию о "жёсткой реакции" за вторжение на Украину
В Доминикане упал самолёт: девять погибших
Нарышкин: ждём нового Навального* - западные службы уже его ищут
Ярмоленко: Россия — "жирная корова", которая обогатила Украину и "сошла с ума"
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Новости Украины
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников