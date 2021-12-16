Омикрон осваивается в организме в 70 раз быстрее предшественников - китайцы

Новый штамм коронавируса, известный, как омикрон, может размножаться в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант дельта или оригинальный коронавирус. Но симптомы его остаются всё же более лёгкими.

К такому выводу пришли учёные Гонконгского университета, предположившие, что способность размножаться с такой "сверхзаряженной скоростью" может быть причиной более быстрой передачи омикрона между людьми.

Несмотря на скорость репликации, омикрон реплицировался в легких в 10 раз "менее эффективно”, чем исходный вирус, что может указывать на то, почему болезнь кажется менее тяжелой у тех, кто заражен последним вариантом.

Однако полученные результаты не означают, что общественность не должна быть обеспокоена омикроном. Исследователи отметили, что "заражая гораздо больше людей, очень инфекционный вирус может вызвать более тяжелые заболевания и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным”.

Они отметили, что тяжесть заболевания также определяется иммунной реакцией человека-хозяина на него, добавив, что в свете других исследований, предполагающих, что омикрон может обойти иммунитет, предлагаемый вакцинами и перенесённой ранее инфекцией, общая угроза от этого варианта все еще "вероятно, будет очень значительной”.

Напомним, омикрон появился в ноябре и вызвал международную панику: страны ввели запреты на поездки, а ВОЗ и ученые-медики по всему миру предположили, что новый штамм может быть более заразным и устойчивым к существующим вакцинам, хотя и не таким суровым, как предыдущие.

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