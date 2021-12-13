Учёные спорят о "папе" омикрона - это ВИЧ или противоковидный препарат

Вирусологи не могут договориться о происхождении недавнего штамма омикрон:

одни считают, что вариант является результатом мутаций, которые произошли в организме человека, страдающего аутоиммунным заболеванием,

другие уверены — виновато экспериментальное противовирусное средство против COVID-19.

Аргументы сторон были собраны и опубликованы газетой Financial Times.

Началось всё, по версии издания, с того, что генетические черты нового штамма имеют больше сходства с вариантами коронавируса, циркулировавшими в прошлом году, чем с более поздними, такими как бета и дельта.

"Похоже, что омикрон скрывался в течение года", — прокомментировала Сара Отто, профессор эволюционной биологии Университета Британской Колумбии (Канада).

В конце прошлого года группа исследователей изучила анализы пациента с ВИЧ, который был заражен коронавирусом. Тесты показали, что у него было несколько мутаций, влияющих на белок Spiga, который помогает ковиду проникать в клетки.

В то же время исследование, проведенное британскими вирусологами, выявило аналогичный процесс у пациента с COVID-19, страдающего раком крови.

Они пришли к выводу, что иммунный ответ пациентов с ВИЧ и раком не смог бы уничтожить коронавирус, "будучи слишком слабым", но мог привести к его мутациям.

Другая группа ученых подозревает, что новый штамм появился из-за мутаций, вызванных экспериментальным противовирусным препаратом, изготовленным немецкой фармацевтической компанией Merck и названным molnupiravir, поскольку ЮАР была одним из регионов, где компания проводила свои клинические испытания с октября 2020 года.

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