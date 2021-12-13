Вирусологи не могут договориться о происхождении недавнего штамма омикрон:
Аргументы сторон были собраны и опубликованы газетой Financial Times.
Началось всё, по версии издания, с того, что генетические черты нового штамма имеют больше сходства с вариантами коронавируса, циркулировавшими в прошлом году, чем с более поздними, такими как бета и дельта.
"Похоже, что омикрон скрывался в течение года", — прокомментировала Сара Отто, профессор эволюционной биологии Университета Британской Колумбии (Канада).
В конце прошлого года группа исследователей изучила анализы пациента с ВИЧ, который был заражен коронавирусом. Тесты показали, что у него было несколько мутаций, влияющих на белок Spiga, который помогает ковиду проникать в клетки.
В то же время исследование, проведенное британскими вирусологами, выявило аналогичный процесс у пациента с COVID-19, страдающего раком крови.
Другая группа ученых подозревает, что новый штамм появился из-за мутаций, вызванных экспериментальным противовирусным препаратом, изготовленным немецкой фармацевтической компанией Merck и названным molnupiravir, поскольку ЮАР была одним из регионов, где компания проводила свои клинические испытания с октября 2020 года.
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