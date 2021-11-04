Ученые выяснили, почему собаки склоняют голову вбок, когда слушают хозяина

Многие собаки, слушая своего хозяина, наклоняют голову влево или вправо.

Учёные из Университета Eotvos Loránd (Будапешт, Венгрия) провели специальное исследование и нашли объяснение, почему псы так делают. Как оказалось, "акустические проблемы у животных" тут ни при чём.

Команда венгерских этологов искала корреляции с различными индивидуальными особенностями домашних животных, и единственная, которую они обнаружили — "словарный запас", который псы "накопили".

"Мы исследовали возникновение и направление наклонов головы собак в ответ на вербальные вокализации человека, в частности, когда собак просили принести игрушку", — поясняется в опубликованном отчёте.

Тесты показали, что

"животные, лучше всего обученные идентифицировать объекты при произнесении их имени, чаще склоняют голову, слыша осмысленные слова, что может быть признаком повышенного внимания".

Проще говоря, собаки, которые ранее "запомнили" названия предметов (их звучание), наклоняют голову, слушая хозяина. Они, оказывается, так лучше понимают, что именно говорит им человек.

Исследователи утверждают, что во всех случаях собаки наклоняли головы, когда они "были ориентированы на хозяина".