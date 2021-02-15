Ученые создали материал для зарядки техники теплом тела

Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с зарубежными коллегами создали новую экономичную электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани. В перспективе такая технология позволит заряжать гаджеты прямо в руке, а автомобильные аккумуляторы — теплом выхлопных газов.