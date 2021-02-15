Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с зарубежными коллегами создали новую экономичную электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани. В перспективе такая технология позволит заряжать гаджеты прямо в руке, а автомобильные аккумуляторы — теплом выхлопных газов.
"Наша работа посвящена повышению эффективности термоэлектрохимических ячеек на основе электродов из углеродного волокна и окислительно-восстановительного электролита на основе ферри- / ферроцианида калия. Мы изучили, как модификация поверхности электрода из углеродного волокна влияет на выходную мощность и параметры термоэлектрохимической ячейки", — говорит ведущий эксперт кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Игорь Бурмистров.
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