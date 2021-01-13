Учёные приблизились к созданию "вакцины от курения"

Американские учёные продолжили резонансное исследование 2018 года, показавшее эффективность ферментативного подхода к никотиновой зависимости.

В исследовании 2018 года было доказано, что ферментативный подход эффективен для обращения вспять никотиновой зависимости, снижения компульсивного потребления никотина и предотвращения рецидива у крыс с никотиновой зависимостью в анамнезе. В исследовании использовался фермент NicA2.

Теперь учёные продвинулись дальше. Они обнаружили цитохромный белок, который может использоваться в качестве акцептора электронов для нивелирования никотиновой зависимости. В этом случае требуется гораздо меньшее количество фермента NicA2, что позволяет рассчитывать на его терапевтические применение. Научная работа опубликована в Nature Chemical Biology.

Уже проведены опыты на лабораторных мышах, и исследователи говорят, что результаты многообещающие. В частности, отсутствует абстинентный синдром, а никотиновая зависимость уходит навсегда. Учёным ещё предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты. Но это уже убедительный шаг к созданию "прививки от курения".