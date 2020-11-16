Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов
У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах
Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма
В США опасаются, что "Посейдон" обрушит на них "радиоактивное цунами"
Володе Зеленскому надо беспокоиться о себе – считает Лукашенко
Тихановская объявила дату Народного Трибунала
Российские военные создают Центр гуманитарного реагирования в Карабахе
Опубликовано фото Харитонова из больницы после драки с Яндиевым
Оперативная группа МЧС РФ прибыла в Ереван

Найден ответ на вопрос: почему COVID "щадит" детей

Ученые разгадали одну из загадок коронавируса: почему он поражает пожилых людей, и почти "не трогает" детей.

Найден ответ на вопрос: почему COVID "щадит" детей

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что дети имеют более низкие уровни рецепторного белка, который помогает SARS-CoV-2 — вирусу, вызывающему Covid-19, проникнуть в легкие.

"Наше исследование дает биологическое обоснование того, почему особенно младенцы и очень маленькие дети, менее склонны либо заражаться коронавирусом, либо иметь тяжелые симптомы заболевания", — объяснила Дженнифер Сукре, доцент педиатрии, возглавлявшая исследование.

По её словам, когда вирусная частица вдыхается в легкие, белковые "шипы" цепляются за рецептор ACE2, который находится на поверхности некоторых клеток легких.

"Клеточный фермент, вырабатываемый у млекопитающих, называемый TMPRSS2, затем расщепляет спайковый белок, позволяя вирусу "прорваться " в клетку, слившись с клеточной мембраной. После завершения инфильтрации вирус захватывает генетический механизм клетки и использует его для самовоспроизведения", — говорит Сукре.

Ученые сосредоточили внимание на том, может ли фермент TMPRSS2 объяснить, почему пожилые люди испытывают гораздо более серьезные симптомы, чем дети.

" Наши исследования всегда были сосредоточены на понимании развития легких и того, как детские легкие отличаются от взрослых в их уязвимости к травмам, — сказала Сукре. — В этом исследовании мы фактически использовали противоположный подход и смогли увидеть, как развивающееся легкое своими отличиями защищено от инфекции SARS-CoV-2."

В исследовании, проведенном на мышах, специалисты использовали методику, позволяющую обнаружить экспрессию генов в отдельных клетках легочной ткани. Это позволило им отслеживать экспрессию генов, которые, как известно, участвуют в реакции организма на Covid-19 с течением времени.

Было обнаружено, что ген рецептора ACE2 экспрессируется на низком уровне в легких мыши. Между тем, TMPRSS2 имел поразительную траекторию повышенной экспрессии во время разработки.

Затем команда провела анализ легочной ткани человека, собранной от доноров разного возраста, и обнаружила аналогичные результаты, которые они наблюдали у мышей. Фермент, позволяющий вирусу проникать в клетку, значительно увеличивается с возрастом.

Учёные считают, что этот фермент может быть использован для лечения людей, которые заражаются вирусом, а также для предотвращения заражения людей с высоким риском.

Последние материалы
Польша обвинила Россию в нанесении ущерба ее имиджу в глазах Запада
Ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов
У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах
Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма
В США опасаются, что "Посейдон" обрушит на них "радиоактивное цунами"
Воскресенье в Белоруссии: светошумовые гранаты и 500 задержанных
Володе Зеленскому надо беспокоиться о себе – считает Лукашенко
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Тихановская объявила дату Народного Трибунала
Российские военные создают Центр гуманитарного реагирования в Карабахе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обама выразил уверенность, что Байден станет президентом
Соловьевские трели от "армянского радио"
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Буланова считает идею Меладзе бессмысленной
В Минске разогнали "площадь перемен"
Трамп стал полностью седым после выборов
Валуев попросил Меладзе не лишать россиян праздника
У Белоруссии есть только два возможных пути
Член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко: "Встречи на атомных перекрестках"
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Приднестровье может объединиться только с Россией
Яндиев пообещал "раскрыть правду" о драке с Харитоновым
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
У Белоруссии есть только два возможных пути
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников