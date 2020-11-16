Найден ответ на вопрос: почему COVID "щадит" детей

Ученые разгадали одну из загадок коронавируса: почему он поражает пожилых людей, и почти "не трогает" детей.

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что дети имеют более низкие уровни рецепторного белка, который помогает SARS-CoV-2 — вирусу, вызывающему Covid-19, проникнуть в легкие.

"Наше исследование дает биологическое обоснование того, почему особенно младенцы и очень маленькие дети, менее склонны либо заражаться коронавирусом, либо иметь тяжелые симптомы заболевания", — объяснила Дженнифер Сукре, доцент педиатрии, возглавлявшая исследование.

По её словам, когда вирусная частица вдыхается в легкие, белковые "шипы" цепляются за рецептор ACE2, который находится на поверхности некоторых клеток легких.

"Клеточный фермент, вырабатываемый у млекопитающих, называемый TMPRSS2, затем расщепляет спайковый белок, позволяя вирусу "прорваться " в клетку, слившись с клеточной мембраной. После завершения инфильтрации вирус захватывает генетический механизм клетки и использует его для самовоспроизведения", — говорит Сукре.

Ученые сосредоточили внимание на том, может ли фермент TMPRSS2 объяснить, почему пожилые люди испытывают гораздо более серьезные симптомы, чем дети.

" Наши исследования всегда были сосредоточены на понимании развития легких и того, как детские легкие отличаются от взрослых в их уязвимости к травмам, — сказала Сукре. — В этом исследовании мы фактически использовали противоположный подход и смогли увидеть, как развивающееся легкое своими отличиями защищено от инфекции SARS-CoV-2."

В исследовании, проведенном на мышах, специалисты использовали методику, позволяющую обнаружить экспрессию генов в отдельных клетках легочной ткани. Это позволило им отслеживать экспрессию генов, которые, как известно, участвуют в реакции организма на Covid-19 с течением времени.

Было обнаружено, что ген рецептора ACE2 экспрессируется на низком уровне в легких мыши. Между тем, TMPRSS2 имел поразительную траекторию повышенной экспрессии во время разработки.

Затем команда провела анализ легочной ткани человека, собранной от доноров разного возраста, и обнаружила аналогичные результаты, которые они наблюдали у мышей. Фермент, позволяющий вирусу проникать в клетку, значительно увеличивается с возрастом.

Учёные считают, что этот фермент может быть использован для лечения людей, которые заражаются вирусом, а также для предотвращения заражения людей с высоким риском.