Место падения внеземного объекта обнаружили в Лаосе

На юго-востоке Лаоса обнаружили огромный кратер от падения метеорита. По оценкам международной группы ученых, столкновение метеорита с Землей произошло около 800 тысяч лет назад. О результатах исследования рассказал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые считают, что метеорит был настолько огромен, что его обломки были разбросаны по 10% поверхности планеты. Его следы до сих пор находят в Антарктиде, Азии и Австралии. Останки метеорита имеют вид стеклянных капель, больше известных как "тектиты".