Самообучающийся робот пока тренируется на мусоре

Everyday Robot, новый проект Alphabet X (ранее известной как Google X), сможет самостоятельно обучаться новым задачам без помощи человека. Пока роботы сортируют мусор.

Alphabet X, изначально "дочка" Google, ответственная за Goggle Glass и проект самоходных машин, рассчитывает, что алгоритмы машинного обучения и камеры, позволяющие роботу наблюдать за собственными и чужими действиями, сделают ненужным специально программирование каждого движения машины. Планируется, что Everyday Robot сможет помогать людям на рабочих местах — высокие и узкие роботы с гибкой рукой пройдут везде, где удобно пройти человеку.

Сортировка мусора пока даёт неплохие результаты: роботы совершают ошибку всего в 5% случаев. Хотя для человека сортировка мусора — неквалифицированная работа, для машины распределить разнообразные по форме объекты по нескольким типам, а заодно не уронить, задача непростая. На основе коллективного опыта 30 роботов каждые неделю-две они проходят апдейт и начинают работать лучше.

Впрочем, до совершенства ещё далеко: так, некоторые роботы отказываются выезжать в коридор, потому что из-за особенностей освещения считают пол ямой.

Напомним, в прошлый раз Google (который, в свою очередь, принадлежит концерну Alphabet) пытался заниматься робототехникой в 2013 году, но это не привело ни к каким значимым результатам, а руководителя проекта скоро уволили за сексуальные домогательства.