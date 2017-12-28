Объем предложения "первички" в ЮВАО Москвы вырос в 7,5 раз за 5 лет

Количество новостроек, реализуемых в ЮВАО, за 5 лет увеличилось с 4 до 17 проектов, а объем предложения при этом вырос в 7,5 раз, говорится в исследовании компании "Метриум Групп".
В нем уточняется, что в комфорт-классе жилых комплексов стало в 6,5 раз больше, а в бизнес-классе был отмечен лишь двукратный прирост.
В отличие от других округов Москвы, порог входа в ЮВАО за пять лет изменился незначительно. Сегодня самое доступное предложение — это квартира за 3,1 млн рублей, пятью годами ранее минимум составлял 3,87 млн рублей. В сегменте квартир бизнес-класса стоимость сократилась с 6,8 млн рублей до 5,49 млн рублей, указывается в материалах исследования.
В них также добавляется, что средние показатели по первичному рынку квартир в округе за пять лет изменились следующим образом: в массовом сегменте средняя стоимость квадратного метра выросла на 44%, в бизнес-классе — на 24%.
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