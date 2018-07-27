Подмосковье лидирует по вводу жилья

Московская область лидирует по вводу новостроек среди регионов России, сообщает компания ЦИАН. В 1-м полугодии в Подмосковье было сдано 3,9 млн кв.м жилья.

По данным ЦИАН, второе место занимает Ленинградская область (1,7 млн кв.м), третье — Краснодарский край (1,5 млн кв.м).

Как узнала "Правда.Ру", по сравнению с 1 полугодием прошлого года тройка лидеров поменялась. Из нее выбыл Санкт-Петербург, где год назад в январе-июне ввели 1,63 млн кв.м, а в этом году лишь 0,96 млн кв.м (на 41% меньше).

Как отмечают эксперты, доля 10 крупнейших регионов в объеме ввода стабильна. Год назад топ-10 субъектов Федерации ввели 13,6 млн кв.м (на них пришлось 48% от ввода жилья по всей стране), в этом году 13,4 млн кв.м (46%).

Максимальный прирост по объему ввода зафиксирован по Крыму и Севастополю (более, чем в 2 раза в годовом выражении).

Всего в 1 полугодии 2018 года в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв м. жилой недвижимости. Впервые в истории на достаточно длительном отрезке (за полгода) объем ввода жилья населением (дачное строительство, дома в "частном секторе" в пределах городов и в их пригородах) превысил объемы индустриального домостроения (15,3 млн кв.м против 13,7 млн кв.м), отмечают аналитики.