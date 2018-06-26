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Источник Правда.Ру

Снос здания-долгостроя Ховринской больницы начнется осенью

Экономика » Недвижимость

Снос знаменитого здания-долгостроя Ховринской больницы начнется в конце сентября — начале октября, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

По словам А. Бочкарева, с учетом проведения конкурса на определение подрядчика для сноса Ховринской больницы, ориентировочный срок выхода на площадку и начала фактических работ — конец сентября — начало октября.

По словам главы департамента, здание простояло в недостроенном виде слишком долго и его демонтаж является сложной технической и инженерной задачей.

Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что к настоящему времени полностью готов проект сноса и он прошел экспертизу.

"Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", — подчеркнул глава стройкомплекса столицы.

М. Хуснуллин отметил, что параллельно с этим ведется проектирование новых жилых домов для переселенцев по программе реновации, которые будут расположены на месте снесенного долгостроя.

Ранее сообщалось, что на месте Ховринской больницы до конца 2021 года планируется построить высотный жилой комплекс из нескольких корпусов высотой от 17 до 33 этажей площадью 345 тыс. кв.м с подземной автостоянкой на 750 мест. 

Напомним, что Ховринская больница — советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить на севере Москвы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности).

Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные "туристы". Решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году.

 

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Темы Москва недвижимость строительство Ховринская больница
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