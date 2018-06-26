ЛСР вернет Москве зеленые легкие

Парк "Тюфелева роща" площадью 10 га, созданный по проекту голландско-американского ландшафтного дизайнера и урбаниста Джерри Ван Эйка, появился на территории жилого комплекса "ЗИЛАРТ".

На территории парка "Тюфелева роща" высажено 736 взрослых деревьев, 2 756 кустарников. На парковой территории разбиты почти 11 000 кв. м цветников, площадь травяного покрова - более 64 000 кв. м. В парке свой пруд площадью 3 078 кв. метров, наполненный чистейшей водой благодаря инновационным очистным сооружениям.

Посетить и оценить новый парк сможет каждый, поскольку «Тюфелева роща» уже стала частью общественного городского пространства Москвы. А посмотреть есть на что. Отдельного упоминания заслуживает крытая прогулочная зона длиной 1,3 километра, накрытая перголой с прекрасными смотровыми площадками на берегу Москва-реки. Кортеновскую сталь, из которой изготовлена пергола, иногда называют вечной и одним из лучших современных антивандальных материалов. Единожды заржавев, материал уже навсегда сохраняет свой проявившийся терракотовый цвет. Вся торгово-развлекательная инфраструктура расположится в двенадцати павильонах внутри перголы.

Несомненной изюминкой парка станет и пруд глубиной почти два метра с водой, прозрачности которой позавидовало бы горное озеро. Эффект «голубой лагуны» стал возможен благодаря уникальной многоступенчатой системе очистки из пяти линий. Вода проходит через фильтры с песком, затем обеззараживается ультрафиолетовым излучением и, наконец, подвергается воздействию озона. Система внутреннего освещения пруда и светодиодная подсветка стеклянного ограждения смотровой площадки перголы эффектно выглядят в любое время дня и ночи. Общая протяженность архитектурной подсветки парка - почти 14 км.