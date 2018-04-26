Общее количество технологических нарушений на территории всех субъектов страны по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом снизилось на 12 %. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на всероссийском совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.
В девяти субъектах Российской Федерации завершился отопительный сезон. Это Ростовская, Волгоградская, Калининградская области, г. Севастополь, Краснодарский край, республики Адыгея, Крым, Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика, говорится в сообщении Минстроя России.
"Динамика аварийности в осенне-зимний период продолжает снижаться. Если по итогам предыдущего осенне-зимнего периода мы фиксировали снижение аварийности на 11,7%, то в этом сезоне, по предварительным данным, мы видим снижение на 12%. Таким образом, мы наблюдаем определенную позитивную тенденцию, которая свидетельствует о том, что в части модернизации ЖКХ мы движемся в правильном направлении", — отметил глава ведомства Михаил Мень.
По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, итоговые результаты по осенне-зимнему сезону будут представлены в середине мая.
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