По состоянию на 1 июня 2018 г. в регионах России заключены контракты на капремонт жилья капремонту на 158,7 млрд рублей.
По состоянию на 1 июня 2018 г. законтрактовано работ по капремонту на сумму порядка 158,7 млрд руб., что на 10% превышает уровень законтрактованности на аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минстроя.
В сообщении министерства говорится, что совокупная плановая стоимость работ по капитальному ремонту с учетом завершения краткосрочных планов прошлых лет составляет более 250 млрд рублей.
По реализации краткосрочных планов капремонта в этом году лидируют Белгородская, Владимирская, Тульская, Архангельская, Новосибирская области, а также Москва и Алтайский край, отметили в Минстрое.
По данным ведомства, cобираемость взносов в целом по стране за первые пять месяцев 2018 года составила 90,34%, что составляет 68,1 млрд рублей.
В Минстрое России также напомнили о необходимости соблюдения нормы в соответствии с частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, направленной на эффективное и полное расходование собранных средств собственников.
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