Власти увеличат отчисления в Фонд дольщиков

Столичные власти считают, что необходимо увеличить размер взносов в компенсационный фонд, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, выступая на бизнес-бранче ИД "Коммерсантъ".

Действующий размер тарифов не отвечает реалиям. По мнению главы ведомства, в ряде случаев дольщиков не защищает ни страховка объектов, ни банковская гарантия.

Напомним, что недавно Минстрой разработал поправки, согласно которым обязательные взносы застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков могут вырасти почти в пять раз — с 1,2% до 6% от стоимости договоров долевого участия (ДДУ). Соответствующее предложение уже сделали в Госдуме.

По мнению аналитиков, во многом такие действия властей спровоцированы ситуацией с проблемной подмосковной компании Urban Group и стремлением подтолкнуть девелоперов поскорее перейти на эскроу-счета.

Финансирование строительства жилья с использованием эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков с 1 июля 2018 года носит добровольный характер. С 1 июля 2019 года эксроу-счета станут обязательными.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в форме публичной правовой компании в октябре 2017 года. Фонд является одним из направлений Единого института развития в жилищной сфере Дом. рф. На данный момент застройщики, привлекающие средства дольщиков, обязаны направлять в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости ДДУ. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров долевого участия.