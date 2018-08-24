Столичные власти считают, что необходимо увеличить размер взносов в компенсационный фонд, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, выступая на бизнес-бранче ИД "Коммерсантъ".
Действующий размер тарифов не отвечает реалиям. По мнению главы ведомства, в ряде случаев дольщиков не защищает ни страховка объектов, ни банковская гарантия.
Напомним, что недавно Минстрой разработал поправки, согласно которым обязательные взносы застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков могут вырасти почти в пять раз — с 1,2% до 6% от стоимости договоров долевого участия (ДДУ). Соответствующее предложение уже сделали в Госдуме.
По мнению аналитиков, во многом такие действия властей спровоцированы ситуацией с проблемной подмосковной компании Urban Group и стремлением подтолкнуть девелоперов поскорее перейти на эскроу-счета.
Финансирование строительства жилья с использованием эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков с 1 июля 2018 года носит добровольный характер. С 1 июля 2019 года эксроу-счета станут обязательными.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в форме публичной правовой компании в октябре 2017 года. Фонд является одним из направлений Единого института развития в жилищной сфере Дом. рф. На данный момент застройщики, привлекающие средства дольщиков, обязаны направлять в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости ДДУ. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров долевого участия.
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