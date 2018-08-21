Глава Нижегороской области Глеб Никитин посетил предприятия Дивеевского района, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона побывал в птицеводческом предприятии "Дивеевское", технопарке "Саров" и Дивеевской центральной районной больнице имени академика Блохина.
По словам Глеба Никитина, Дивеевский район обычно воспринимается как духовный центр региона и страны, одно из главных направлений, куда едут православные паломники. "Но, кроме этого, район имеет и серьезный производственный потенциал", — отметил Г. Никитин.
В частности, технопарке "Саров" стал ярким примером успешного государственно-частного партнерства. Сообщается, что в технопарке более 40 резидентов. В основном это высокотехнологичные компании. По итогам 2017 года годовой оборот резидентов превысил 1,3 млрд. рублей.
Было отмечено, что разработки компаний, работающих в технопарке, могут найти применение в различных отраслях в Нижегородской области. В частности, композитные материалы можно использовать в дорожном и жилищном строительстве.
Внедрение программных наработок могут помочь в развитии "умных городов". Такие технопарки помогают проходить разработчикам путь от идеи до серийного производства, отметил глава региона.
Напомним, что ключевое место в стратегии развития Технопарка "Саров" занимает реализация крупных инновационных проектов национального уровня.
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