Ипотека поднимает жилье — Ведомости

Строительство жилья в России возрастет за счет снижения ставок по ипотеке, пишут "Ведомости". Средневзвешенная ставка в июне снизилась до 9,48%.

Строительство жилья в стране постепенно падает. Как говорит статистика, это продолжается третий месяц. Правда, по сравнению с маем и июнем оно несколько замедлилось.

В июле снижение составило 8,1% — было введено 5 млн кв.м жилья против 5,4 млн кв.м в июле 2017 года.

Если считать с начала года, строительная отрасль демонстрирует даже небольшой рост: за январь-июль построено 34 млн кв.м жилья. Это почти на 2% больше, чем за такой же период прошлого года.

Во многом рост объемов строительства жилья обеспечивался увеличением объемов индивидуального жилищного строительства. На него в первом полугодии пришлось более половины объема ввода жилья (15,3 млн из 29 млн кв.м).

Основной рост ИЖС был в начале года. Это происходило на фоне ожиданий окончания программы "дачной амнистии", которая в итоге была продлена до 2020 года.

Эксперты прогнозируют положительную динамику ввода многоквартирных домов (около 50 млн кв.м за год, что на 8% больше, чем в 2017 году). Это будет происходить в основном за счет спроса на новостройки и снижения ипотечных ставок.

В частности, с 1 января в России начала действовать новая льготная ипотечная программа для семей, где родится второй или третий ребенок. При рождении второго ребенка льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на три года, при рождении третьего — на пять лет. Разницу от рыночной ставки компенсирует государство.

Если семья получила субсидию на второго ребенка, а потом родился третий, то льготная ставка продлевается еще на пять лет. Правда, при условии, что ребенок родился после 1 января 2018 года и не позже 31 декабря 2022 года.

Так, в июне средневзвешенная ставка ипотечного кредита снизилась до 9,48%. Всего за январь-июль выдано ипотечных кредитов более чем на 1,5 трлн рублей. Это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.