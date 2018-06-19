Россия увеличит строительство жилья до 80-90 млн кв.м в год

Объем строительства индустриального жилья в России к 2024 году должен дойти до 80-90 млн кв. метров. Об этом заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин 19 июня.

Президент страны поставил задачу выйти на уровень ввода жилья в 120 млн кв. метров в год к 2024 году, напомнил Никита Стасишин. "В разбивке ввода порядка 80-90 миллионов квадратных метров ежегодно должно приходиться на индустриальное жильё, многоквартирные дома", — отметил замминистра.

Он добавил, что такого результата можно получить только при предоставлении застройщикам качественных земельных ресурсов. Формирование подобных площадок позволит максимально быстро утверждать проекты планировки территорий.

Замглавы Минстроя также подчеркнул важность использования площадок бывших крупных промзон и развития прилегающих к ним территорий, которые сегодня совершенно не используются.

Напомним, что всего, по данным Росстата, в России за 2017 год было введено 78,6 млн кв.м жилья. Индивидуальные застройщики возвели 32,7 млн кв.м жилья - 41,6% общего объема. Остальной объем приходится на индустриальные многоквартирные дома.