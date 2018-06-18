Кредиты на покупку жилья стали брать в 2 раза чаще

Снижение банковских ставок позволило вдвое увеличить объем сделок с участием ипотеки, сообщает компания «Бон Тон». Заемные средства используют и для обычной купли-продажи, и для доплаты в случае обмена одной квартиры на другую.

Как отмечают эксперты «Бон Тон», весенний период охарактеризовался подъемом деловой активности, характерным для данного сезона. Наличие привлекательных ставок по ипотеке позволяет привлечь внимание покупателей к вторичному сегменту.

По словам заместителя генерального директора по продажам компании «Бон Тон» Валерия Цветкова, особенно ипотека популярна в доплатах: достаточно взять небольшую сумму, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Многие покупатели стартуют с покупки квартиры эконом-класса, а потом уже меняют ее с доплатой на комфорт класс, подчеркнул Валерий Цветков.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы рынок вторичного жилья сохранит умеренную ценовую динамику. Колебания средней цены составят вверх-вниз не более 3-4%.

Сегмент находится под влиянием разнонаправленных тенденций. С одной стороны - доступная ипотека, которая способствует повышению покупательской способности и росту спроса, с другой стороны - растущие объемы предложения за счет новостроек и серьезная конкуренция между продавцами, которая будет усилена программой реновации и поэтапным замещением пятиэтажных домов на кварталы с большей этажностью, отмечают эксперты «Бон Тон».