Половина квартир комфорт-класса покупается москвичами

Наибольший объем покупателей квартир сегмента "комфорт" составляют жители Москвы (49,5%). Доля покупателей из России — 26,9%, а из Подмосковья — 22,8%, соощает компания Est-a-Tet.

В аналогичный период прошлого года доля москвичей была 55,7%, в то время как покупатели из России и Подмосковья составляли 28% и 14,2% соответственно. Основной объем потенциальных покупателей составляют специалисты и владельцы бизнеса, а также руководители, отмечают эксперты.

По данным Est-a-Tet, 70% квартир в комфорт-класса приобретаются для собственного проживания. Средний возраст покупателя — 40 лет. Доля покупателей-мужчин составила 47,5%, женщин — 52,5%. При этом стоит учитывать, что в семейных парах решение о приобретении недвижимости принимается супругами совместно.

Больше половины покупателей (55,2%) состоят в браке, у них один или несколько несовершеннолетних детей (72,5%). Основная цель приобретения квартиры комфорт-класса — дальнейшее проживание (70,7% сделок). Также 13,8% приобретают недвижимость, чтобы обеспечить жильем своих детей, отмечают аналитики.