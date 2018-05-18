Наибольший объем покупателей квартир сегмента "комфорт" составляют жители Москвы (49,5%). Доля покупателей из России — 26,9%, а из Подмосковья — 22,8%, соощает компания Est-a-Tet.
В аналогичный период прошлого года доля москвичей была 55,7%, в то время как покупатели из России и Подмосковья составляли 28% и 14,2% соответственно. Основной объем потенциальных покупателей составляют специалисты и владельцы бизнеса, а также руководители, отмечают эксперты.
По данным Est-a-Tet, 70% квартир в комфорт-класса приобретаются для собственного проживания. Средний возраст покупателя — 40 лет. Доля покупателей-мужчин составила 47,5%, женщин — 52,5%. При этом стоит учитывать, что в семейных парах решение о приобретении недвижимости принимается супругами совместно.
Больше половины покупателей (55,2%) состоят в браке, у них один или несколько несовершеннолетних детей (72,5%). Основная цель приобретения квартиры комфорт-класса — дальнейшее проживание (70,7% сделок). Также 13,8% приобретают недвижимость, чтобы обеспечить жильем своих детей, отмечают аналитики.
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