Регионы завершают подготовку жилья к зиме

Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 68%, сообщает пресс-служба Минстроя России.

По словам главы министерства Владимира Якушева, по состоянию на 1 августа в регионах к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. готовность котельных составляет 60,5%, тепловых сетей — 66%, водопроводных — 67%, электрических — 69%.

"В целом жилищный фонд регионов готов к зиме на 68%", — отметил Владимир Якушев. По словам министра, ввиду ограниченного периода навигации крайне важно как можно быстрее завершить все мероприятия по доставке грузов и подготовке к отопительному сезону.

Особое внимание глав всех регионов было обращено на необходимость обеспечения стопроцентного уровня запасов топлива в каждом муниципальном образовании.

Глава Минстроя также обозначил проблему роста цен на топливо. В частности, большую ценовую динамику показал топочный мазут. Его дополнительный прирост в среднем составил 30%.

Было отмечено, что в настоящее время проводится мониторинг информации от субъектов Федерации по размеру выпадающих доходов организаций коммунального комплекса.

"В связи с этим, обращаю внимание коллег из регионов на представлении такой информации в адрес Минстроя", — подчеркнул Владимир Якушев.