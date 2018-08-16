Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 68%, сообщает пресс-служба Минстроя России.
По словам главы министерства Владимира Якушева, по состоянию на 1 августа в регионах к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. готовность котельных составляет 60,5%, тепловых сетей — 66%, водопроводных — 67%, электрических — 69%.
"В целом жилищный фонд регионов готов к зиме на 68%", — отметил Владимир Якушев. По словам министра, ввиду ограниченного периода навигации крайне важно как можно быстрее завершить все мероприятия по доставке грузов и подготовке к отопительному сезону.
Особое внимание глав всех регионов было обращено на необходимость обеспечения стопроцентного уровня запасов топлива в каждом муниципальном образовании.
Глава Минстроя также обозначил проблему роста цен на топливо. В частности, большую ценовую динамику показал топочный мазут. Его дополнительный прирост в среднем составил 30%.
Было отмечено, что в настоящее время проводится мониторинг информации от субъектов Федерации по размеру выпадающих доходов организаций коммунального комплекса.
"В связи с этим, обращаю внимание коллег из регионов на представлении такой информации в адрес Минстроя", — подчеркнул Владимир Якушев.
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