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Источник Правда.Ру

Объем сделок по ДДУ в "старой Москве" увеличился на 40%

Экономика » Недвижимость

За 4 месяца 2018 года в границах "старой" Москвы было зарегистрировано 14,3 тыс. ДДУ (без учета юридических лиц и оптовых сделок), что на 37,9% больше аналогичного периода прошлого года. По данным компании Est-a-Te, объем заключенных сделок составил 839,6 тыс. кв.м, что на 34,5% больше показателя 2017 года.

Наибольший спрос пришелся на проекты комфорт-класса — 60,0%, сегмент бизнес занимает 30,5% сделок, доля проектов стандарт-класса составляет 6,7%. Проекты высокого ценового уровня традиционно являются "штучным товаром" — 2,8%, отмечают эксперты.

По результатам исследований компании Est-a-Te, ТОП-10 застройщиков реализовали 63,5% всех квартир и апартаментов в столице. Как и ранее, абсолютным лидером среди застройщиков Москвы является ГК ПИК, на втором месте Группа ПСН, третье место у MR Group.

ТОП-10 застройщиков проектов комфорт-класса реализовали 82% всех квартир и апартаментов в сегменте, при этом первая тройка продала 56,1%. Лидером также является ПИК, реализующий большинство своих проектов именно в комфорт-классе (12 комплексов). На втором месте Группа ПСН с тремя проектами — микрорайон "Домашний", ЖК SREDA и Гринада. На третьем месте — ЛСР, сообщают аналитики компании Est-a-Te.

 

 

 

 

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Темы жилье проект сделки ДДУ недвижимость строительство новостройки Москвы
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