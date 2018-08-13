Москва построит в этом году 15 школ и детских садов

Девять детских садов, четыре школы и два блока начальных классов (БНК) возведут в этом году за счет бюджета столицы, говорится в сообщении пресс-службы Департамента строительства.

По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, с начала года уже введено два садика на 650 мест. "При этом продолжается возведение семи детсадов на 1325 малышей, четырех школ на 3025 учеников и двух БНК на 650 мест", - подчеркнул А. Бочкарев.

Он отметил, что в прошлом году за счет бюджета города построили 10 учреждений образования: три детских сада на 725 мест, четыре школы на 4175 мест и три БНК на 1100 мест.

Напомним, что согласно городской программе, утвержденной мэром Сергеем Собяниным, в 2017–2019 годах запланирована сдача 44 объектов образования более чем на 20 тыс. мест. В этом году на строительство детсадов и школ из бюджета выделят более 9,6 млрд рублей. Всего за три года на эти цели предусмотрено более 33,1 млрд рублей.

Как писала "Правда, Ру", всего за 2011-2018 годы в Москве построено 303 школы и детских сада, 72 медицинских учреждения, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов.